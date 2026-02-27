自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】銷售高手在市場

2026/02/27 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／莊莊

俗話說「生意囝歹生」，意思就是要培養具有生意頭腦的人不太容易。然而我常光顧的那家水果店，有個夥計天生就是吃這行飯的高手。他反應機靈，渾身是戲，卻又不會讓人覺得油嘴滑舌。

有一次我請教他如何挑選檸檬？原本期待的答案是從重量、色澤去評選，怎知他笑笑地回答我：「用手挑就好，因為妳怎麼挑，它都是酸的！」又有一次我詢問攤位上的酪梨要擺放室溫幾天才會變色？他老兄竟然一本正經地反問我：「姊！妳會選擇變心的對象嗎？不會嘛！我賣的酪梨，他的個性就是這種始終如一，所以就算妳等到天荒地老，它也不會變。」原來這是不會變色的品種，他竟可以運用擬人技巧來行銷介紹，我實在甘拜下風。

他幽默逗趣的叫賣方式，讓人忍不住會想回鍋捧場，無論是婆媽，抑或是大叔，沒有人不喜歡他的無厘頭搞笑風格，因為跟他買個水果也能獲贈好心情。

這小子還有個特異功能，就是語言天分特別強，基本的英日韓語難不倒他，甚至連印尼移工來買水果，他都可以直接用印尼話跟對方交談，有一次我實在太好奇，詢問他是外配的孩子嗎？不然怎麼會講印尼文？這次他倒是謙虛表示：「都是向移工學習的，每次她們來買水果，就趁機討教幾句，時間一久，竟然也會基礎的印尼會話。」

他的攤位人潮很少有淨空的時候，除了個性討喜之外，會做生意才是他的生存王道。我觀察幾次發現他在秤重算錢時，都會直接把零頭捨掉，或是再多送給顧客幾顆水果來相添，這微不足道的細節，就是他擁有一票死忠粉絲的關鍵。

顯然這位仁兄在社會大學闖蕩，深諳行銷策略、顧客心理學以及語言天分的「狠角色」，不但輕易拿到各科的學分數，而且高分通過，堪稱學霸等級，難怪他常要負責比較難推銷的水果，例如：恐龍蛋（李杏）、樹葡萄、燈籠果，這些不常看到的水果，一般客人購買的頻率較低，本以為接近收攤時刻，應該會滯銷，想不到他馬上拿出幾個籃子來分裝，然後每籃放著便宜的價目表，就這樣「從從容容，游刃有餘」地把攤位上的存貨，一籃籃賣光。

原來在叫賣哥的字典裡，沒有賣不出去的貨品，他有自己獨到的銷售技巧，那是先天聰穎與後天努力的成果，我向他買水果之餘，也順道學了一課。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章