【家庭plus．生活停看聽】銷售高手在市場

俗話說「生意囝歹生」，意思就是要培養具有生意頭腦的人不太容易。然而我常光顧的那家水果店，有個夥計天生就是吃這行飯的高手。他反應機靈，渾身是戲，卻又不會讓人覺得油嘴滑舌。

有一次我請教他如何挑選檸檬？原本期待的答案是從重量、色澤去評選，怎知他笑笑地回答我：「用手挑就好，因為妳怎麼挑，它都是酸的！」又有一次我詢問攤位上的酪梨要擺放室溫幾天才會變色？他老兄竟然一本正經地反問我：「姊！妳會選擇變心的對象嗎？不會嘛！我賣的酪梨，他的個性就是這種始終如一，所以就算妳等到天荒地老，它也不會變。」原來這是不會變色的品種，他竟可以運用擬人技巧來行銷介紹，我實在甘拜下風。

他幽默逗趣的叫賣方式，讓人忍不住會想回鍋捧場，無論是婆媽，抑或是大叔，沒有人不喜歡他的無厘頭搞笑風格，因為跟他買個水果也能獲贈好心情。

這小子還有個特異功能，就是語言天分特別強，基本的英日韓語難不倒他，甚至連印尼移工來買水果，他都可以直接用印尼話跟對方交談，有一次我實在太好奇，詢問他是外配的孩子嗎？不然怎麼會講印尼文？這次他倒是謙虛表示：「都是向移工學習的，每次她們來買水果，就趁機討教幾句，時間一久，竟然也會基礎的印尼會話。」

他的攤位人潮很少有淨空的時候，除了個性討喜之外，會做生意才是他的生存王道。我觀察幾次發現他在秤重算錢時，都會直接把零頭捨掉，或是再多送給顧客幾顆水果來相添，這微不足道的細節，就是他擁有一票死忠粉絲的關鍵。

顯然這位仁兄在社會大學闖蕩，深諳行銷策略、顧客心理學以及語言天分的「狠角色」，不但輕易拿到各科的學分數，而且高分通過，堪稱學霸等級，難怪他常要負責比較難推銷的水果，例如：恐龍蛋（李杏）、樹葡萄、燈籠果，這些不常看到的水果，一般客人購買的頻率較低，本以為接近收攤時刻，應該會滯銷，想不到他馬上拿出幾個籃子來分裝，然後每籃放著便宜的價目表，就這樣「從從容容，游刃有餘」地把攤位上的存貨，一籃籃賣光。

原來在叫賣哥的字典裡，沒有賣不出去的貨品，他有自己獨到的銷售技巧，那是先天聰穎與後天努力的成果，我向他買水果之餘，也順道學了一課。

