【家庭plus．微幸福案內】跟著推活 人也變快活

相約參加推活，心、腦活性化，人生充實又療癒。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

偶爾也想跟小朋友一樣沉溺在想推的偶像娃娃世界裡，逃避現實也是日常生活之必要。（劉黎兒攝）

推活（針對藝人、選手、偶像或動漫人物等應援活動）是日本2021年流行語，現在應該是推活最旺時期，連許多政治人物，如首相高市早苗都被當做推活對象。

普通推活往往很純粹可愛，我雖然沒有特定推活，但在東京常可以看到身邊許多人在推活，因為這些粉絲的推活而分享到人生的充實感，獲得療癒。最近日本還強調推活有防止失智效果，推活快活也讓人好活！

我愛去探訪各種動漫或影視的聖地巡禮，但還沒真的推偶像，偶爾隨朋友推活而參加演唱會、觀劇等，很少積極主動去購買周邊等，但近年受到這些推活熱情的感染，也會順手推一下。像常去的餐廳跟吉伊卡哇合作，店裡來了很多熱心拍攝特別式樣吉伊卡哇海報、壁畫的粉絲，或跟友人留影紀念，也有許多人踴躍點叫特別的相關餐點，就可以拿到吉伊卡哇及其他娃娃的紀念品等，氣氛和樂融融。我也跟著一起分辨小八貓、兔兔等，吃了有贈品的餐點，嘗到平時不會吃的味道，快活起來，湧出喜悅！

這是因為推活會讓心、腦獲得良好回報，分泌幸福及愛情荷爾蒙的多巴胺及催產素，自我肯定，而且許多朋友覺得推了，就獲得活力去工作或學習。推活族並非單純宅族，往往相當在乎自己的外表，生活態度非常積極，總是會從推的對象找到能鼓勵自己的元素，而且粉絲同好也會一起參與組織或共同行動，交友廣泛，有相當濃厚的社會性。因為推活而跟人有共同話題，有了明天繼續努力的原動力！

平均每個人花10萬日圓以上來推活，日本推活市場規模達8千億日圓以上，不僅年輕人，中高年人也超熱心，甚至把偶像當疑似戀愛對象，許多朋友跟我哀叫「沒有他（或她、它）就活不下去！」連許多高齡者還學會各種SNS發訊新技術，或為了追星而學韓文、法文等，很有成就感！當然也有很多朋友花費不少，老抱怨錢不夠用，像有位朋友長年推一位爵士鋼琴家，跟著他跑遍五大洲，直到雙方年紀都不小了，鋼琴家逐漸只在日本國內活動，她也輕鬆多了！

雖有人覺得推活是逃避現實，不過人總需要可以認同回歸的對象、場所，抒發情緒，我也想早日找到會讓我成為生活習慣的推活，要推，永遠不嫌晚！

