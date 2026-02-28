【家庭plus．另一種生活】資訊洪流 啟動數位冥想

冬日白色風景畫前，眼前這塊發著藍光的螢幕，顯得格格不入。

文、圖／王孟婷

曾經遠離社群，運用那些時間重新學習如何「過日子」。

日本的冬夜來得早，下午五點，天色墨色渲染般倏然灰階。窗外的積雪吸走所有的聲音，世界呈現近乎真空的寂靜。冬日白色風景畫前，我眼前這塊發著藍光的螢幕，顯得格格不入。

在數位時代，「消失」是一種逃避，練習「有意識的存留」，才是一種更高階的修行。

看著窗外純淨的雪，我突然覺察到一種巨大的反差：身為一個對生活品質有潔癖的歐巴桑，我時常勤勞地除塵、擦拭、將垃圾分類得一絲不苟、三餐自炊；但我忘記清理大腦裡的「數位灰塵」。那些來自世界各地的焦慮、未經證實的流言、以及演算法強推的噪音，穿著髒鞋子隨意踩進我的腦海裡。

請繼續往下閱讀...

這是一個關於「心靈掃除」的真實過程，關於一個中年隱士在數位時代的肉身實測。

〈覺醒與回歸〉資訊海量 練習取捨

2020年，為了找回生活的解析度，我按下了臉書的「刪除帳號」鍵。那個動作，就像是拔掉了大腦與吵雜世界的傳輸線。

我運用那些時間重新學習如何「過日子」：感受蘿蔔在熱湯裡燉煮的時間、觀察小狗換毛的季節規律、在筆記本上重組理性的邏輯思維。我一度以為，自己將永遠做為「數位隱士」，在類比訊號裡終老。

然而，2025年末，一場意料之外的生活波動，像一把鐵鎚擊碎了這扇心靈的玻璃窗。這場衝擊迫使我必須重新登入那個我曾經逃離的社群平台，直面當中的複雜與喧囂。

隨著我開始練習過濾雜訊、條列事實，這場衝擊反而成為了我人生中最強大的「過濾器」。我驚訝地發現，真正的平靜不需要躲到深山閉關，真正的隱士也不需要徹底消失。在數位時代，「消失」是一種逃避，練習「有意識的存留」，才是一種更高階的修行。

〈冰箱理論〉數位進貨管理 別照單全收

因此，我決定將社群帳號重新定義。它們不再是「社交系統」，而是我的「數位冥想打卡鐘」。

何謂數位冥想？不必透過禪坐App聽著語音引導放空，而是在瑣碎資訊波浪拍打下，能主動啟動大腦的「濾心」。

道理跟歐巴桑管理冰箱一樣。試想，因為家裡的冰箱空間有限，如果去採購，誰會把貨架上所有特價食品全部掃入購物車？但在網路上，我們卻常犯這種錯誤。讓演算法引導我們閱讀，讓腥羶的標題左右我們的情緒。如不過濾篩選，大腦空間就被塞滿了「情緒加工食品」，導致真正有營養的思考被擠到角落腐壞。

這5年，我開始執行嚴格的「數位進貨管理」。

梭羅在《湖濱散記》中曾寫道：「一個人愈是能夠忙裡偷閒，他就愈是富有。」在2026年的今天，它成了我面對資訊洪流的說明書。

真正的腦袋富有，不在資訊量，而是「有餘裕地捨棄」加工資訊。當我滑動螢幕時，自己就是盡職的採購員，沒邏輯的抱怨、重複卻無建設性的雞湯式內容、前後多處矛盾的碎碎念……既然對身心無益，就堅決不進貨。

〈保留話語權〉真實錨點與中年主權

另一個關鍵啟動，是關於「話語權」的重新定義。

過去，我視網路社群為干擾，厭惡其中的虛榮與表演。但在經歷過完整的社群戒斷與回歸後，帶著「觀察者」視角，理解到在現代法治社會中，一個公開的平台也是庶民最公平的「真實錨點」。

在這個「後真相時代」，資訊常輕易地被斷章取義，流言總是比真相更快。如果我們選擇徹底消失，就等於主動放棄了部分的詮釋權。

對於步入中年的我來說，留下一個網站、一個帳號，不為社交，也非討好演算法，而是建立專屬「數位證據存取點」。它像是一個我們在網路世界裡的「戶籍地」。當外界有迷霧升起時，回到這裡，看到自己原本的樣子。這是一種「主權」的宣示，也是在混亂世界中保護自己「真實話語權」的理性手段。

〈中年斷捨離〉濾心思考 以AI除塵

在資訊爆炸到真假難辨的時代，「誠實」與「清醒」變成了最稀缺的資源。

我推論，在接下來的高速科技進化，最優解並非斷網，而是學會使用更高科技的除塵。我開始運用AI做為我的思考對手，用邏輯學做為我的第一層濾網。有煽動情緒的訊息出現，我先用邏輯拆解它的目的；當焦慮的念頭升起，我用數據回測它的真實性。

科技不是製造焦慮的源頭，它是能驗證盲點的工具。

在這場中年的斷捨離中，不丟棄3C與AI，我只確保──運用工具的時刻，是誠實且清醒的。

〈作者小檔案〉

插畫家／觀察者。

「左腦投資邏輯，右腦藝術省思。」用高密度濾心過濾世界雜訊，用溫柔的眼光練習微觀生命。在大盤震盪與步行禪的安靜河流之間，實踐一種名為「覺察」的真誠對沖。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法