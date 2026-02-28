自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．藝週推薦展覽】跟著法老的王權視角看古埃及文明─奇美「埃及之王：法老」特展

2026/02/28 05:30

以古埃及神廟為設計靈感，塑造出層層遞進的神聖氛圍。以古埃及神廟為設計靈感，塑造出層層遞進的神聖氛圍。

文．攝影／記者凌美雪

談到埃及，多數人會聯想到金字塔與木乃伊，木乃伊曾經來台展出，金字塔卻無法搬來。倒也沒有關係，奇美博物館大手筆引進「埃及之王：法老」（Pharaoh：King of Egypt）特展，不是看木乃伊，也不是金字塔，如同策展人凱莉．艾切塔．克羅所說，大英博物館一直致力於把重點放在「人」，看看這些古埃及的「法老」，如何成為「埃及之王」，同時也了解古埃及文明過著什麼樣的生活。

這檔台灣史上最大規模的法老文物展，打破傳統編年敘事、以「王權視角」為主軸，展出280件大英博物館文物，從黃金珠寶等輕巧細緻的首飾，到神廟建築等氣勢磅礡的雕像，不僅展現古埃及工匠非凡的藝術造詣，搭配VR廳的沉浸式體驗《消失的法老》（The Horizon of Khufu），讓人彷彿穿越時空，踏上探索埃及古文明的永恆之旅。

在眾多法老頭像中，〈塞提二世王權坐像〉（砂岩，第19王朝，約西元前1200～1194年）特別顯眼，這位國王的雕像極為稀少，但完整度卻是全世界少見。塞提二世端坐王座，向創造神阿蒙獻上飾有公羊頭的神龕。雕像上有聖蛇守護、公牛尾象徵王的力量，而蓮花與莎草的紋樣寓意上、下埃及統一。在眾多法老頭像中，〈塞提二世王權坐像〉（砂岩，第19王朝，約西元前1200～1194年）特別顯眼，這位國王的雕像極為稀少，但完整度卻是全世界少見。塞提二世端坐王座，向創造神阿蒙獻上飾有公羊頭的神龕。雕像上有聖蛇守護、公牛尾象徵王的力量，而蓮花與莎草的紋樣寓意上、下埃及統一。

走進埃及展入口廊道的第一印象，是帶有潺潺流水聲的水波紋光影空間，有如尼羅河蜿蜒的曲線，彷彿向人諭示著，通過這條生命之河，將可見證法老統治3千年的輝煌歷史。

埃及：法老的國度

展場空間規畫成7大單元，第1單元就是「埃及：法老的國度」。埃及君王自西元前16世紀起自稱「per-aa」，就是「法老」。法老建造大量神廟與陵墓，並以精緻珠寶與自己的宏偉雕塑展現王權與神聖地位。

〈拉美西斯二世的守護神「拉-哈拉胡提」隼雕像〉（花崗岩，第19王朝，約西元前1279～1213年），是太陽神「拉」與天空之神「荷魯斯」的結合，代表神祇守護拉美西斯二世聖名，象徵法老尋求諸神庇佑。〈拉美西斯二世的守護神「拉-哈拉胡提」隼雕像〉（花崗岩，第19王朝，約西元前1279～1213年），是太陽神「拉」與天空之神「荷魯斯」的結合，代表神祇守護拉美西斯二世聖名，象徵法老尋求諸神庇佑。

從神而來

〈被霍朗赫布占用的圖坦卡門雕像〉（蛇紋岩，第18王朝，約西元前1336～1327年）特別用鏡子反射雕像背後的面貌，說明圖坦卡門許多雕像被後來的法老霍朗赫布占用，此雕像背面銘文已削去，卻未完成新王名雕刻，但前方的短裙腰帶仍可見圖坦卡門之名，揭示王權更替的歷史證據。〈被霍朗赫布占用的圖坦卡門雕像〉（蛇紋岩，第18王朝，約西元前1336～1327年）特別用鏡子反射雕像背後的面貌，說明圖坦卡門許多雕像被後來的法老霍朗赫布占用，此雕像背面銘文已削去，卻未完成新王名雕刻，但前方的短裙腰帶仍可見圖坦卡門之名，揭示王權更替的歷史證據。

第2單元「從神而來」，是策展人認為特別重要的單元，展示象徵符號在埃及文化中的重要性。符號可用來分辨法老跟不同神祇之間的關係，並透過他們身上佩戴的服飾與名號來辨識其身分，以及法老如何以「眾神」之名取得統治的正當性。也可以說，此單元讓人了解到「誰是法老？」答案是「從神而來」！

塞赫麥特女神坐像與站像，花崗閃長岩，第18王朝、阿蒙霍特普三世在位期間，約西元前1390～1352年。塞赫麥特被視為「力量女神」，與毀滅、戰爭及瘟疫息息相關，也掌管醫療與治癒；通常以獅首女神為形象，頭頂太陽圓盤和蛇形紋章。埃及法老戰勝敵人時，有時被認為擁有塞赫麥特神力的協助。塞赫麥特女神坐像與站像，花崗閃長岩，第18王朝、阿蒙霍特普三世在位期間，約西元前1390～1352年。塞赫麥特被視為「力量女神」，與毀滅、戰爭及瘟疫息息相關，也掌管醫療與治癒；通常以獅首女神為形象，頭頂太陽圓盤和蛇形紋章。埃及法老戰勝敵人時，有時被認為擁有塞赫麥特神力的協助。

身為大祭司的王

第3單元展區設計以古埃及神廟的「空間序列」為靈感，營造出由外而內、層層遞進的神聖氛圍。觀眾沿途將經過排列於兩側的人面獅身像、方尖碑、獅首女神雕像，展現古埃及崇尚的對稱美學；搭配光影動態營造神殿從日出至日落的光陰流轉，看法老如何透過宗教儀式與神廟建設，維繫帝國的至高威權。

王室

未來的國王霍朗赫布及妻子的雕像，石灰岩，第18王朝，約西元前1336～1323年。霍朗赫布非出身皇室，曾是圖坦卡門在位期間功勳卓著的將軍，後來登基，開始加強中央政權進行多項改革，為之後的第19王朝奠定良好的基礎。未來的國王霍朗赫布及妻子的雕像，石灰岩，第18王朝，約西元前1336～1323年。霍朗赫布非出身皇室，曾是圖坦卡門在位期間功勳卓著的將軍，後來登基，開始加強中央政權進行多項改革，為之後的第19王朝奠定良好的基礎。

單元4以碧綠色空間象徵重生與繁榮。除了王后，法老還有多位妻子，王子多在宗教與行政體系任職，不過，現今對多數王室成員的生平仍所知不多。宮殿提供王室起居與保護，多以泥磚建成，因此遺跡稀少，但現存的彩色裝飾與壁畫仍展現昔日的華麗景象。

統治埃及

此單元最具代表性也是全展量體最大的展件之一〈烏里倫普塔墓室的祭堂牆面〉（彩繪石灰岩，第5王朝，約西元前2494～2345年），是高官的墓室祭堂牆面，刻畫喪葬宴席與豐盛供品，顯示古埃及人重視對死者的供奉祭拜。中間的假門則象徵生、死兩界的通道。此單元最具代表性也是全展量體最大的展件之一〈烏里倫普塔墓室的祭堂牆面〉（彩繪石灰岩，第5王朝，約西元前2494～2345年），是高官的墓室祭堂牆面，刻畫喪葬宴席與豐盛供品，顯示古埃及人重視對死者的供奉祭拜。中間的假門則象徵生、死兩界的通道。

王權體制的主要功能之一是徵收管理資源，用於興建各種大型紀念建物。法老也必須保護國土免受威脅，除王室成員，還有許多非王室的官員協助治理。此單元可看到很多珠寶與貴重物品，古埃及人相信戒指、項鍊、護身符能用於驅邪避災，也象徵權力和地位；有些是生前配戴，有些則是墓葬。

由護身符、珠子與墜飾組成的腰帶，琥珀金、銀、青金石、長石、紫水晶、紅玉髓和玻璃，第12王朝，約西元前1985～1795年。腰帶的8個寶螺代表生育力；2個魚形護身符、2個側髮辮護身符代表青春；中央的一組蓮花與「赫」（Heh）神墜飾，代表隨著日出日落，永恆循環的再生。由護身符、珠子與墜飾組成的腰帶，琥珀金、銀、青金石、長石、紫水晶、紅玉髓和玻璃，第12王朝，約西元前1985～1795年。腰帶的8個寶螺代表生育力；2個魚形護身符、2個側髮辮護身符代表青春；中央的一組蓮花與「赫」（Heh）神墜飾，代表隨著日出日落，永恆循環的再生。

埃及與世界

亞歷山大大帝頭像與布奇斯公牛石碑，大理石、砂岩，亞歷山大大帝在位期間，約西元前332～323年。亞歷山大大帝在征服波斯帝國的過程中進入埃及，2件文物對照，可看出頭像捲髮與臉龐具有希臘肖像風格。但從石碑右側窺知，亞歷山大大帝進入埃及後，入境隨俗以法老的形象向左側的布奇斯公牛獻上酒器，取得人民與神廟的支持，布奇斯公牛被視為蒙都神的化身，象徵戰鬥的力量。亞歷山大大帝頭像與布奇斯公牛石碑，大理石、砂岩，亞歷山大大帝在位期間，約西元前332～323年。亞歷山大大帝在征服波斯帝國的過程中進入埃及，2件文物對照，可看出頭像捲髮與臉龐具有希臘肖像風格。但從石碑右側窺知，亞歷山大大帝進入埃及後，入境隨俗以法老的形象向左側的布奇斯公牛獻上酒器，取得人民與神廟的支持，布奇斯公牛被視為蒙都神的化身，象徵戰鬥的力量。

位於非洲與亞洲交界的埃及，自古就是重要貿易樞紐。有些君王靠軍事擴張建立帝國，也有人以禮物交換、外交和聯姻維持關係，進而促成技藝、文化習俗的相互影響。當時的埃及與世界文書往來多以楔形文字書寫於泥板上，比如有一件泥板是巴比倫國王向法老抱怨，自己應得的黃金只收到1/4，還有些泥板是向埃及求援等。但埃及仍多次陷入內亂或遭外族入侵，如受波斯、利比亞、希臘與羅馬等政權統治。

永生

前往「永生」的通道，最先見到的是〈拉美西斯一世陵墓守護雕像〉（西克莫無花果木，第19王朝，約西元前1294年），原本應是成對放置，因此展場特別設計玻璃外框，讓參觀者可於通道上看見，也可於隔壁的墓室中看見。世人相信，墓室守衛像也就是法老「靈魂的雙重形象」。通道兩邊是成排的沙布提俑，是墓主死後世界的僕役。前往「永生」的通道，最先見到的是〈拉美西斯一世陵墓守護雕像〉（西克莫無花果木，第19王朝，約西元前1294年），原本應是成對放置，因此展場特別設計玻璃外框，讓參觀者可於通道上看見，也可於隔壁的墓室中看見。世人相信，墓室守衛像也就是法老「靈魂的雙重形象」。通道兩邊是成排的沙布提俑，是墓主死後世界的僕役。

最後一個單元以沉靜的光線引領人走進猶如墓室的空間。古埃及人相信，法老死後會與冥界之神歐西里斯合而為一，若能隨太陽神「拉」展開每日循環的旅程，便能獲得永生。因此，以防腐儀式保存遺體，並在陵墓中放置護符經文與陪葬品，期盼法老登上太陽神的聖船航行天空，在日復一日的日出中迎接重生。

神廟守門人亞赫摩斯的棺柩底座，木頭和石膏，第22王朝，約西元前900年。神廟守門人屬於神職，亞赫摩斯原意為「月神之子已誕生」，透過棺柩底部的法老繪像，突顯自己與某位神格化法老的緊密聯繫，獲得永生的榮耀。神廟守門人亞赫摩斯的棺柩底座，木頭和石膏，第22王朝，約西元前900年。神廟守門人屬於神職，亞赫摩斯原意為「月神之子已誕生」，透過棺柩底部的法老繪像，突顯自己與某位神格化法老的緊密聯繫，獲得永生的榮耀。

看展小補帖

全展以7大單元全面認識「埃及之王」，但有2大元素──「王名框」（cartouche）與「紅白冠」，遍布在各單元中，可說是看懂法老「王權」的基礎知識。

◆王名框

展覽主題「埃及」、「之王」中間有個橢圓形框，框住「法老」2字，就是取自「王名框」的靈感，除突顯王者名號，同時象徵保護與尊貴，看到橢圓框，即可更快找到「這件是誰的文物」。比如〈塞提二世王權坐像〉的雙肩都有「王名框」。

國王往往有5種王銜，包含出生名、王位名、荷魯斯名、雙女神名與金荷魯斯名等，每一個名字都有特殊的神聖標誌，〈刻有佩皮一世4個名號的器皿〉（方解石，約西元前2321～2287年），瓶身上的「王名框」即標註出生名「佩皮」。

◆紅白雙冠

尼羅河由南向北奔流貫穿埃及，開羅以南的上游區稱為上埃及，北邊的尼羅河下游三角洲稱為下埃及。統治上埃及的法老戴著如保齡球外型的白冠，統治下埃及的戴著造型像椅子的紅冠；統一全埃及上下兩地的，會戴紅白雙冠。如〈曼圖霍特普二世穿戴紅冠的浮雕〉，可知是統一上、下埃及之前；而從〈歐西里斯造型的阿蒙霍特普一世雕像〉側面，則可看出是頭戴紅白雙冠，歐西里斯是冥王，象徵阿蒙霍特普一世將如同冥界之主般獲得永生。

