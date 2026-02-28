自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】北藝中心2026劇場技術展 揭密光影之間

2026/02/28 05:30

民眾可於劇場技術展體驗廠商演唱會等級的聲光秀。 （北藝中心提供）民眾可於劇場技術展體驗廠商演唱會等級的聲光秀。 （北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心主辦的2026年劇場技術展，以「光影之間」為核心，將焦點回歸「人」，探討劇場技術如何承載思考、情感與美學，並從設計審美與產業現況出發，反思人與技術之間的關係，即日起至3月1日在北藝中心大劇院展出，免費參觀。

2026劇場技術展中有不少亞洲首秀的新品亮相。（北藝中心提供）2026劇場技術展中有不少亞洲首秀的新品亮相。（北藝中心提供）

此次劇場技術展邀請16家劇場技術及設備的專業廠商，以及藝術院校相關學系設立展示區，除展示最新舞台科技，包括智能燈光系統、沉浸式音效、自動化舞台機械、AR／VR與互動投影等應用外，也邀請專業劇場工作者，以及社團法人台灣技術劇場協會（TATT）、台北市現場演出幕後技術工作者職業工會（現技工會）、台灣工業繩索技術人學會等單位參與論壇，主講跨世代燈光美學、劇場設計與劇場職安議題，並分享劇場產業首次勞資交流會後的協談成果。北藝中心表示，劇場技術隨著數位科技與人工智慧快速發展，在燈光、音響、舞台機械與影像等領域邁入新時代，不僅改變表演藝術的呈現方式，也深刻影響觀眾的感官經驗與劇場美學語彙。

導演李小平指出，無論技術如何進步，設計的核心仍然回歸「人」，人才培育與跨領域協作的「隱性協調感」是此次劇場技術展的重要意義。對業內而言，有助於提升專業認知；對一般觀眾而言，則能看見一場演出背後「一張票的價值，不只來自台上的演員，更仰賴眾多幕後的『黑衣人』托舉而成。」在設備與物材高度發展的當下，舞台、燈光、音響、影像的互文，使劇場呈現出更豐富而細膩的層次，也延續著劇場人的創作精神。

此外，另有多達20場以上的論壇與工作坊，邀請觀眾一解劇場技術的運作脈絡。詳詢北藝中心官網。

