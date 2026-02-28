【藝術文化】百老匯星光演唱會4/19好評加演

「百老匯星光演唱會」匯集多位百老匯巨星、頂尖舞者及電影原唱。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由紐約百老匯LIVE BAND現場伴奏、匯集17部國際鉅作的全新「百老匯星光演唱會」（Broadway Hits Live!），原定4月18、19日在台北流行音樂中心連演3場，但因票房反應熱烈，許多觀眾敲碗加演，因此，主辦單位決定加開4月19日（週日）下午場次，將於3月5日啟售（MNA售票網）。

音樂會集結多位百老匯頂尖卡司，其中，Susan Egan為《美女與野獸》世界首演的原版貝兒；Mary Kate Morrissey長期於《女巫前傳（Wicked）》世界巡演；Jay Armstrong Johnson曾主演《歌劇魅影》；Jared Dixon主演《漢密爾頓》與《獅子王》全美巡演；Bella Coppola則活躍於熱門《SIX》音樂劇。另邀請到《大娛樂家》電影原唱Keala Settle擔任特別嘉賓，演繹勵志金曲〈This Is Me〉。

