【藝術文化】施冬麟獨腳戲籠子裡的白狐 3月起巡演
施冬麟獨腳戲〈籠子裡的白狐〉（圖：金枝演社提供）
金枝演社劇團首席創作者施冬麟自編、自導、自演的獨腳戲《籠子裡的白狐》，結合說書、吟唱、戲曲和操偶等多種表演形式，2024年首演被譽為「勇敢掀露人性的炫技曲」，將於今年3月於台北、台中巡演。
《籠子裡的白狐》描述一名動物園管理員，能聽見動物的心聲，卻無法與人交談。每當夜色降臨，他會走進白狐的牢籠，把孤獨、慾望、恐懼與記憶一一傾述。當白狐開始回應，真實與幻覺的界線便逐漸崩塌……施冬麟因演出此作獲觀眾讚歎「連背影背肌都會演戲，讓人目不暇給」。
施冬麟表示，《籠子裡的白狐》表面看似一則現代聊齋怪談，其實是在探討孤獨患者的狀態，「希望大家都能走進劇場感受這場獨特的魔幻體驗。」3月20至22日在台灣戲曲中心小表演廳；5月2、3日於台中國家歌劇院小劇場演出，詳詢OPENTIX。
（圖：金枝演社提供，文：記者凌美雪）
