自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】施冬麟獨腳戲籠子裡的白狐 3月起巡演

2026/02/28 05:30

施冬麟獨腳戲〈籠子裡的白狐〉（圖：金枝演社提供）施冬麟獨腳戲〈籠子裡的白狐〉（圖：金枝演社提供）

金枝演社劇團首席創作者施冬麟自編、自導、自演的獨腳戲《籠子裡的白狐》，結合說書、吟唱、戲曲和操偶等多種表演形式，2024年首演被譽為「勇敢掀露人性的炫技曲」，將於今年3月於台北、台中巡演。

《籠子裡的白狐》描述一名動物園管理員，能聽見動物的心聲，卻無法與人交談。每當夜色降臨，他會走進白狐的牢籠，把孤獨、慾望、恐懼與記憶一一傾述。當白狐開始回應，真實與幻覺的界線便逐漸崩塌……施冬麟因演出此作獲觀眾讚歎「連背影背肌都會演戲，讓人目不暇給」。

施冬麟表示，《籠子裡的白狐》表面看似一則現代聊齋怪談，其實是在探討孤獨患者的狀態，「希望大家都能走進劇場感受這場獨特的魔幻體驗。」3月20至22日在台灣戲曲中心小表演廳；5月2、3日於台中國家歌劇院小劇場演出，詳詢OPENTIX。

（圖：金枝演社提供，文：記者凌美雪）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章