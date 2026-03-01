自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】吳季剛跨界聯手妮妃雅 打造香蕉美學藝術娃娃

2026/03/01 05:30

吳季剛將妮妃雅的香蕉造型設計成精緻娃娃。（Atomic Lab Toys提供）吳季剛將妮妃雅的香蕉造型設計成精緻娃娃。（Atomic Lab Toys提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國際知名時裝設計師吳季剛（Jason Wu）與變裝藝術家妮妃雅（Nymphia Wind）展開跨界共創，將妮妃雅在《魯保羅變裝皇后秀》中掀起話題的標誌性「香蕉美學」，轉化為具收藏價值的精緻藝術娃娃。這項合作不僅是吳季剛旗下品牌「Atomic Lab」推出的首款作品，更象徵兩位旅美台灣創作者將時尚、表演與流行文化結合，讓台灣的創造力再次進入全球視野。

妮妃雅（左）與吳季剛於2024紐約時裝週合影。（妮妃雅提供）妮妃雅（左）與吳季剛於2024紐約時裝週合影。（妮妃雅提供）

兩位台灣創作者的緣分始於2024年紐約時裝週，當時妮妃雅受邀穿著吳季剛設計的服裝走秀。吳季剛長年以高級時裝語彙聞名國際，而妮妃雅則以變裝藝術融合台灣文化，並以「黃香蕉」做為象徵身分與信念的標記。本次合作中，吳季剛讓這套經典造型不只停留在伸展台與鏡頭，更進一步實體化為可被觸摸與細看的藝術品。妮妃雅對此感性表示，非常感謝吳季剛的信任，兩人對細節都有著「瘋狂的堅持」，最終成品讓她驚豔不已。

妮妃雅在《魯保羅變裝皇后秀》中掀起話題的香蕉裝。（Jack Waterlot攝)妮妃雅在《魯保羅變裝皇后秀》中掀起話題的香蕉裝。（Jack Waterlot攝)

從紐約時裝週延伸至《魯保羅》舞台的合作，如今進入實體收藏領域，讓「經典」不再只是瞬間的記憶，而是能被具體保留的價值。本次合作共推出兩款限量娃娃，相關資訊於「Atomic Lab Toys」官方平台正式公布。

除了進軍精品收藏界，妮妃雅近期亦有多項藝術計畫在國內外同步展開。在國際巡演方面，她甫結束與越南裔變裝皇后 Plastique Tiara領銜的美國巡演《The Serpents Tour》，以亞洲神話為核心，展現亞洲創作者在主流舞台的力量。同時，為了讓表演更具底蘊，妮妃雅在巡演結束後特地回到台灣拜師，投入系統性的傳統戲曲訓練，期望將戲曲身段更扎實地融入其舞台表演。

此外，妮妃雅亦將參與今年大港開唱20週年的盛會，與金曲歌后李竺芯同台對尬，將變裝藝術帶上萬人音樂祭舞台。妮妃雅強調，無論是服裝細節或是身體技藝的磨練，她都希望拿出「真功夫」，持續以變裝做為傳遞台灣文化的方式之一。

