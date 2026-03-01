自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】2026台南國際音樂節今登場 大提琴家卡普松昨遊武廟

2026/03/01 05:30

大提琴巨星卡普松（左）與鋼琴家法蘭克．布雷利，昨日同遊台灣祀典武廟及元宵燈籠隧道。（台南市政府提供）大提琴巨星卡普松（左）與鋼琴家法蘭克．布雷利，昨日同遊台灣祀典武廟及元宵燈籠隧道。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕「2026台南國際音樂節」將於3月1日至5月24日在台南文化中心隆重登場。大提琴家卡普松（Gautier Capuçon）與摯友鋼琴家法蘭克．布雷利（Frank Braley Duo Recital ）於昨（28）日抵台，台南市副市長葉澤山陪同2人在彩排前空檔，抽空參訪台南祀典武廟，適逢武廟元宵燈節期間，2人也走逛武廟知名紅牆以及燈籠隧道。

卡普松與法蘭克．布雷利均表示，這是首次在台灣走進傳統廟宇，對於精緻的牆面雕刻、磚紅大門的門釘、整排點亮的光明燈，以及八手的斗母星君神像都充滿好奇。葉澤山特別介紹台南「四大名匾」之一、懸掛於武廟內的「大丈夫」匾額，說明其象徵忠義與氣節的文化意涵；透過解說與問答，2人也展現對台南歷史文化細節的濃厚興趣。

看到文昌帝君前整齊擺放的祈願學習卡片，2人笑說：「可惜我們已不是學生了，但可以祈願明天音樂會順利。」走出武廟66米紅牆前燈籠隧道時，他們不禁讚歎眼前景致之美。長年致力於音樂教育的卡普松更詢問：「這些是孩子們畫的嗎？」得知皆為學子作品後，頻頻稱讚。卡普松說，這面紅牆和小朋友畫的燈籠好漂亮，他很開心拍了很多照片做紀念。

「2026台南國際音樂節」以「無盡旋律」為主題，結合在地與國際元素，以音符串聯豐富多樣的聲音，嘗試創造音樂多元的可能性，特地規畫「國際經典」、「台南感性」2大主題，共計9檔音樂會、1場教育推廣，將於台南文化中心隆重登場。

