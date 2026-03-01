【藝術文化】曾文彥人間獨旅特展 探討生命孤獨意義

曾文彥〈天使的眼淚 嘉明湖〉素描鉛筆、黑炭精。（台北市藝文推廣處提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市藝文推廣處主辦的115年度駐館藝術家特展「人間獨旅」，邀請藝術家曾文彥，以其多年的旅行與登山經驗為核心，透過攝影、素描與文字的交織，呈現一段關於行走、凝視與自我對話的藝術旅程。即日起至3月29日，在藝推處1樓特展室展出。

曾文彥〈新北市平溪十分瀑布〉，素描鉛筆，黑炭精。（台北市藝文推廣處提供）

本次展覽共展出72件作品，內容分為「山旅孤行」與「人間獨旅」兩大主題。曾文彥將登山與旅行中稍縱即逝的攝影紀錄，轉化為層層堆疊的素描畫面，並以黑、灰、白的光影語言，回探記憶深處的生命歷程。

在技法表現上，他以粗硬鉛筆模擬如同水墨「皴法」般的筆觸效果，在紙張上堆疊出厚實且富有質感的畫面，將百岳山林中的孤行經驗，轉譯為當代視覺藝術的深層表現。

曾文彥表示，創作是發自內心的信念所驅動，不盲目從眾。他每日於畫室創作，並透過部落格記錄10幾年的爬山與旅行心得，累積超過30幾萬字，這些文字也成為本次展覽說明的養分。

他認為，藝術創作往往是在畫室中獨自完成，孤獨是藝術家的常態，但展覽的呈現則仰賴眾人的協力。對他而言，只要創作能讓世界變得更美好，便具有深遠意義，而生命中的各種體驗，正是構成意義的重要來源。

除了作品展示，展覽期間亦規畫多場系列活動，包含作品導覽及4場藝術講座，主題涵蓋攝影觀念、山旅心境、創作歷程與素描技法示範，讓觀眾能從多元角度理解藝術創作的生成過程。

台北市藝文推廣處指出，透過這場特展，期盼讓藝術成為安放心靈的力量，引領觀者在行走與停留之間與自己相遇。

