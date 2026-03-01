自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．徵文大拼盤】這一味 回國最撫胃

2026/03/01 05:30

圖／Hungtheart圖／Hungtheart

在國外的時候，不管吃什麼美食，總有種家鄉味在召喚自己的胃，回國後最想馬上吃到的，你會挑哪一樣呢……

圖／Hungtheart圖／Hungtheart

〈下機就直奔〉鮮牛肉湯 牛排哪比得上

文／Hanchi（高雄市）

趁著美國的耶誕假期，我們決心回台休息片刻，好好補償內心深處嗷嗷待哺的飢餓靈魂。

一下機後，因時差影響，即便是清晨，在機上已睡飽的我們神采奕奕，立刻搭上第一班高鐵，再轉搭Uber，直奔求學時期為研究熬夜到清晨時會去吃的牛肉湯店。

風塵僕僕地出現在我們的愛店前，熟悉的高湯香氣，樸實的店面裝潢，以及老闆俐落切下牛肉片的畫面，全都和我們離台前一模一樣。一坐到我們習慣的位置後，老闆直接端上兩碗熱騰騰的牛肉湯和琥珀色的肉燥飯，香氣直撲而來，啊，就是這個令人魂牽夢縈的味道，不自覺間，我倆眼角竟都泛著相思的淚水，拿起湯匙，一口肉燥飯，又一口牛肉湯地放入嘴中，讓膠質與清爽的湯頭在嘴中奏出美妙的篇章。

「真的是太好吃了！」老闆笑著說：「太久沒吃，很想念齁！」

「當然啊，牛排雖然好吃，但牛肉湯和黏口的肉燥飯只有台南才有，這才是我們熟悉的味道啊！」我們開心地品嘗著牛肉湯，為接下來的假期開啟序章。

〈永遠不走味〉千百滋味 最想媽媽味

文／陳以倢（新北市）

我是土生土長的台灣人，從有記憶開始，我的早餐是清粥小菜。

小學的時候，我家附近開了一間速食店，從此之後，我跟同學就很常去速食店光顧，後來比薩店也進駐了，總覺得漢堡、炸雞、薯條、比薩，比家裡餐桌上媽媽煮的菜好吃。

工作的時候，開始流行美式早午餐，我幾乎每個週末都去美式早午餐店報到一次，吃到朋友以為那是我開的店。

37歲那一年，我搬到美國生活，進入一個每餐都吃漢堡、炸雞、薯條、比薩的國度。照理說我應該很開心才對，沒想到，我的台灣胃發作，開始思念起台灣的食物，蛋餅、蘿蔔糕、牛肉麵、排骨飯、巷口乾麵……

而我自己煮飯的時候，總是會想煮媽媽最常煮的料理，番茄炒蛋、炒小黃瓜、榨菜肉絲炒豆乾、蘿蔔貢丸排骨湯……漸漸地才發現，當我煮這些料理的時候，空氣中彌漫的味道，是記憶中，家的味道！

我想念的，其實不是台灣街口隨處可買的小吃，而是媽媽煮的家常菜，我回國第一餐，最想吃的，就是媽媽煮的菜。

〈今天想吃啥〉街角早餐店 口味多樣

文／木子琳（台中市）

異國感受不同文化與飲食風情，是我愛旅行的原因。旅外的日子總讓人神清氣爽，每天享用的早餐更是琳琅滿目：日本旅館的清粥小菜和丼飯、歐美的麵包優格與咖啡、Airbnb主人準備的家常早餐等，多樣選擇，但始終少了點什麼。

尤其當住宿沒有附早餐，更深刻體會台灣之外的「早餐沙漠」。日本便利商店的飯糰、歐美的冷三明治與咖啡，雖能填飽肚子，卻很難替一天帶來充沛能量。那瞬間才真正明白，家鄉清晨街角飄出的各式早餐香味，為何如此令人魂牽。

台灣的早餐店，正是我旅外最想念的味道。從在地傳統早餐到連鎖品牌，蘿蔔糕、粉漿蛋餅、三明治、捲餅到炒麵，每一樣都能依當天心情任意挑選；三步路就能遇上一家，從不怕沒得吃。老闆娘一句「美女，吃什麼？」配上煎台滋滋作響的聲音，那香味與耳邊迴盪的問句就是家的象徵，也是支撐每段旅程的精神寄託。

每從國外回來，落地後的第一個早晨，我一定要點上一份粉漿蛋餅，配一杯香濃奶茶。那一口滋味與溫度，才是真正宣告──我回家了。

〈心目中首選〉鹹酥雞 台灣第一

文／雲財子（嘉義市）

出國嘗遍異鄉特色餐點，時日一久，總會想念家鄉美食的滋味。

說起台灣的家鄉美食，從滷肉飯、貢丸湯到碗粿及豬腳，都是令人想大快朵頤的好滋味，但若要論誰才是首選，就非鹹酥雞莫屬啦！

一來在國外完全沒有可與鹹酥雞相比擬的食物或味道，即便部分國家的飲食也有炸物，但口味通常比較單一，像是天婦羅、唐揚雞這類食物，雖有其獨特風味，卻又遠不及鹹酥雞，將雞肉、魷魚、豆腐及蔬菜等各類食物都統統丟入鍋裡炸出來的豐富口感。

二來返台入境後在機場餐飲販賣處，尚且找得到滷肉飯、貢丸湯這類食物，但絕無賣鹹酥雞的店家，一定要離開機場，進到市區巷弄，才可能找到它的蹤跡。那種明明已經入境，卻還無法即刻獲得滿足的等候，更增添了想品嘗鹹酥雞的渴望。

看著店家老闆將所點的炸物下鍋油炸，起鍋、濾油，再撒上胡椒粉及蒜頭，原本還飄搖未定的心神，便會逐漸篤定下來，接過老闆遞來的鹹酥雞並吃上一口，也就確信自己真的回到家了！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章