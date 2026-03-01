【家庭plus．徵文大拼盤】這一味 回國最撫胃

圖／Hungtheart

在國外的時候，不管吃什麼美食，總有種家鄉味在召喚自己的胃，回國後最想馬上吃到的，你會挑哪一樣呢……

〈下機就直奔〉鮮牛肉湯 牛排哪比得上

文／Hanchi（高雄市）

趁著美國的耶誕假期，我們決心回台休息片刻，好好補償內心深處嗷嗷待哺的飢餓靈魂。

一下機後，因時差影響，即便是清晨，在機上已睡飽的我們神采奕奕，立刻搭上第一班高鐵，再轉搭Uber，直奔求學時期為研究熬夜到清晨時會去吃的牛肉湯店。

風塵僕僕地出現在我們的愛店前，熟悉的高湯香氣，樸實的店面裝潢，以及老闆俐落切下牛肉片的畫面，全都和我們離台前一模一樣。一坐到我們習慣的位置後，老闆直接端上兩碗熱騰騰的牛肉湯和琥珀色的肉燥飯，香氣直撲而來，啊，就是這個令人魂牽夢縈的味道，不自覺間，我倆眼角竟都泛著相思的淚水，拿起湯匙，一口肉燥飯，又一口牛肉湯地放入嘴中，讓膠質與清爽的湯頭在嘴中奏出美妙的篇章。

「真的是太好吃了！」老闆笑著說：「太久沒吃，很想念齁！」

「當然啊，牛排雖然好吃，但牛肉湯和黏口的肉燥飯只有台南才有，這才是我們熟悉的味道啊！」我們開心地品嘗著牛肉湯，為接下來的假期開啟序章。

〈永遠不走味〉千百滋味 最想媽媽味

文／陳以倢（新北市）

我是土生土長的台灣人，從有記憶開始，我的早餐是清粥小菜。

小學的時候，我家附近開了一間速食店，從此之後，我跟同學就很常去速食店光顧，後來比薩店也進駐了，總覺得漢堡、炸雞、薯條、比薩，比家裡餐桌上媽媽煮的菜好吃。

工作的時候，開始流行美式早午餐，我幾乎每個週末都去美式早午餐店報到一次，吃到朋友以為那是我開的店。

37歲那一年，我搬到美國生活，進入一個每餐都吃漢堡、炸雞、薯條、比薩的國度。照理說我應該很開心才對，沒想到，我的台灣胃發作，開始思念起台灣的食物，蛋餅、蘿蔔糕、牛肉麵、排骨飯、巷口乾麵……

而我自己煮飯的時候，總是會想煮媽媽最常煮的料理，番茄炒蛋、炒小黃瓜、榨菜肉絲炒豆乾、蘿蔔貢丸排骨湯……漸漸地才發現，當我煮這些料理的時候，空氣中彌漫的味道，是記憶中，家的味道！

我想念的，其實不是台灣街口隨處可買的小吃，而是媽媽煮的家常菜，我回國第一餐，最想吃的，就是媽媽煮的菜。

〈今天想吃啥〉街角早餐店 口味多樣

文／木子琳（台中市）

異國感受不同文化與飲食風情，是我愛旅行的原因。旅外的日子總讓人神清氣爽，每天享用的早餐更是琳琅滿目：日本旅館的清粥小菜和丼飯、歐美的麵包優格與咖啡、Airbnb主人準備的家常早餐等，多樣選擇，但始終少了點什麼。

尤其當住宿沒有附早餐，更深刻體會台灣之外的「早餐沙漠」。日本便利商店的飯糰、歐美的冷三明治與咖啡，雖能填飽肚子，卻很難替一天帶來充沛能量。那瞬間才真正明白，家鄉清晨街角飄出的各式早餐香味，為何如此令人魂牽。

台灣的早餐店，正是我旅外最想念的味道。從在地傳統早餐到連鎖品牌，蘿蔔糕、粉漿蛋餅、三明治、捲餅到炒麵，每一樣都能依當天心情任意挑選；三步路就能遇上一家，從不怕沒得吃。老闆娘一句「美女，吃什麼？」配上煎台滋滋作響的聲音，那香味與耳邊迴盪的問句就是家的象徵，也是支撐每段旅程的精神寄託。

每從國外回來，落地後的第一個早晨，我一定要點上一份粉漿蛋餅，配一杯香濃奶茶。那一口滋味與溫度，才是真正宣告──我回家了。

〈心目中首選〉鹹酥雞 台灣第一

文／雲財子（嘉義市）

出國嘗遍異鄉特色餐點，時日一久，總會想念家鄉美食的滋味。

說起台灣的家鄉美食，從滷肉飯、貢丸湯到碗粿及豬腳，都是令人想大快朵頤的好滋味，但若要論誰才是首選，就非鹹酥雞莫屬啦！

一來在國外完全沒有可與鹹酥雞相比擬的食物或味道，即便部分國家的飲食也有炸物，但口味通常比較單一，像是天婦羅、唐揚雞這類食物，雖有其獨特風味，卻又遠不及鹹酥雞，將雞肉、魷魚、豆腐及蔬菜等各類食物都統統丟入鍋裡炸出來的豐富口感。

二來返台入境後在機場餐飲販賣處，尚且找得到滷肉飯、貢丸湯這類食物，但絕無賣鹹酥雞的店家，一定要離開機場，進到市區巷弄，才可能找到它的蹤跡。那種明明已經入境，卻還無法即刻獲得滿足的等候，更增添了想品嘗鹹酥雞的渴望。

看著店家老闆將所點的炸物下鍋油炸，起鍋、濾油，再撒上胡椒粉及蒜頭，原本還飄搖未定的心神，便會逐漸篤定下來，接過老闆遞來的鹹酥雞並吃上一口，也就確信自己真的回到家了！

