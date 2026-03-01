自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．藝週推薦展覽】萬化地景，萬象共榮─台中市立美術館「萬物的邀約」

2026/03/01 05:30

梁慧圭2025年作品〈流動奉獻─樹蔭三合〉。梁慧圭2025年作品〈流動奉獻─樹蔭三合〉。

文．攝影／林昱晴

台中市立美術館館長賴依欣。台中市立美術館館長賴依欣。

坐落於水湳經貿生態園區內的中央公園北側，台中市立美術館與市立圖書館總館共構為「台中綠美圖」（Taichung Green Museumbrary），由普立茲克建築獎得主SANAA事務所的妹島和世及西澤立衛，與劉培森建築師事務所合作設計的白色連棟建築群，8棟量體彼此連結，在城市地景、公共美學及知識系統之間，形成彼此相依的文化複合體，既是知識的容器，也是視覺藝術的感知基地，一座嵌入都會紋理中的「文化之森」。開館首展「萬物的邀約」，探討人與萬物、自然與城市的共生關係，展期至4月12日。

林明弘2025年作品〈再製〉。林明弘2025年作品〈再製〉。

做為全台首座結合美術館與圖書館的藝術文化場館，「綠美圖」以通透的空間特質，貼合公園地景的視野與脈動。SANAA事務所曾打造金澤21世紀美術館、紐約新當代藝術博物館與羅浮宮朗斯分館，延續其一貫的「開放、透明、流動」空間思維，引自然光影入內，將公園綠意緩緩鋪展開來。置身其中，訪客所感受的是整體空間彷彿飄浮在光裡，視線穿越層層介面，獨特的空間語法消融了建築的邊界，讓藝術不再被封存於白盒子之內，而是與風、光、地景及人群共構的感知迴路。

陳瀅如2025年作品〈聞山海〉。陳瀅如2025年作品〈聞山海〉。

重新編排人與環境的關係

鈴木悠哉2025年作品〈在最後之物的世界〉。鈴木悠哉2025年作品〈在最後之物的世界〉。

當美術館與圖書館同時誕生於綠地之中，公園遂不再只是休憩之所，而轉化為藝術、閱讀、自然與日常於此交會的有機文化生態場域，台中市立美術館館長賴依欣表示：「綠美圖為台灣機構首次規模性地將藝術展演與圖書館藏品整合，讓美術館與圖書館兩個共構與共伴的獨立機關，在空間上有所分隔，卻藉由建築的設計手法，以多個連通道和共融空間，創造兩者之間連結的多種可能性。在跨學科領域間的文化感知與知識存取、體驗和共享，開創了全新的可能性。」這種新的可能性，由多面向的思維產生了創新的催化劑，包括建構於美術館與圖書館之間的實驗性策展方法、典藏媒材與類別的多元豐富、跨領域藝術教育的發展等等，空間和人互為啟發，更互為靈感，透過藝術的稜鏡折射世界的光譜，將眼見的風景與靜觀的感受，轉化為探索自我與外在關係的介質。

劉玗2025年作品〈They Dance in the Dark〉。劉玗2025年作品〈They Dance in the Dark〉。

韓國藝術家梁慧圭的大型委託創作〈流動奉獻─樹蔭三合〉，懸置於挑高27公尺的大廳中央，3組由金屬百葉窗構成的垂直模組，如倒生的雨林樹冠自高處垂落，沿著貫穿6層樓的螺旋坡道逐步展現。梁慧圭以「樹」為靈感，進行規模尺度的轉譯，召喚台灣民間文化中「大樹公」的守護意象，承載精神的負重。與之形成微妙對位的，是台灣藝術家林明弘的〈再製〉，兩組手繪梅花圖樣以圖像介入空間的策略，改寫了藝術與建築的對話關係。

安東尼．聖修伯里約1940年代作品〈小王子與狐狸對話〉。安東尼．聖修伯里約1940年代作品〈小王子與狐狸對話〉。

共生之地，與萬物同行

印尼紙月亮偶戲團2022年作品〈KALI─記憶之流〉。印尼紙月亮偶戲團2022年作品〈KALI─記憶之流〉。

美術館如何在公共文化的語境中，重新構思眾人對於美好生活的盼望與期待？

瓊．喬納斯2024年作品〈風中一線〉。瓊．喬納斯2024年作品〈風中一線〉。

開館展「萬物的邀約」以「畫一道海岸線」、「幻生的寓言」、「摺疊的風景」、「擾動的記憶」、「萬物初聲」5個子題，共同構築跨越物種與時空跨度的敘事網絡，展開編織人與萬物關係的實踐。台中市立美術館策展團隊偕同策展人安卡．繆雷-金（Anca Mihuleţ-Kim）、艾蕾娜．克萊爾．費爾德曼（Alaina Claire Feldman）以及周伶芝，以「第二自然」為策展發想的原點，從不同思想路徑出發，匯聚來自20個國家、70多位藝術家的創作，共同探問「人類世」的當下處境：當人類改寫了地質與氣候，萬物如何回望我們？我們又如何為萬物尋求得以共棲的未來？

薛保瑕2022-2023年作品〈此時彼刻〉。薛保瑕2022-2023年作品〈此時彼刻〉。

「萬物的邀約」像是一場向世界敞開的對話，整體布局構成一組非線性的導航系統。展名所蘊含的雙向性，指向的不只是對觀者的邀請，也是一種對於萬物存在的回應姿態，藉以向土地、向歷史、向那些以個體意志支持著世界運行的生命致意。當觀者在展場空間、過渡廊道與戶外景觀之間穿梭游移，會逐步意識到自身也被納入萬物聯動的關係圖譜之中。

陳夏雨1959年作品〈狗〉。陳夏雨1959年作品〈狗〉。

費爾德曼從「動物寓言集」的概念出發，將公園視為層層疊置的微觀宇宙，如俄羅斯套娃般嵌套著多元物種，生態系統在其中彼此包覆、相互牽引。她將視線轉向非西方語境的藝術實踐，指出在全球南方，殖民與資本的壓力更直接地刻寫於土地與生命之上，使藝術家必須以更貼近現實的手法，處理人類與非人類之間的斷裂關係。鈴木悠哉改造海洋與都市廢棄物而成的〈在最後之物的世界〉，讓觀者根據眼前所見的物件集合，自行建構故事，感受既熟悉又神祕的意象世界。劉玗〈They Dance in the Dark〉以擬人化的曼德拉草，召喚植物與人類交織千年的藥用史與神話想像；陳瀅如〈聞山海〉則借《山海經》的寓言敘事，重構了100種神話動物，穿越陸地與水域、神話與當代，建立超越人類中心視角的對話空間，使自然不再是被凝視的對象，而是參與敘事的共創者。

陳幸婉1996年作品〈大地之歌No.1〉。陳幸婉1996年作品〈大地之歌No.1〉。

探索物我關係的路徑

有些身體攜帶神話而來，將遠古的感應重新引入當下時空；有些身體標記創傷，訴說人與土地的離散，將斷裂的關係顯影於肌膚；有些身體標記地層深處的記憶，將聲音、觸覺與影像縫合成新的敘事；也有身體渴望與流動的風、溫柔的光，重新建立親密關係。更多時候，身體透過科技而得以再現，試圖以抽象的隱喻，修補人類與萬物之間破碎的連結。身體是最為敏感的界面，策展人周伶芝由此觀想「萬物的邀約」延展論述觀點的可能。

印尼紙月亮偶戲團帶來的〈KALI─記憶之流〉，以巨型木偶與自然素材構築詩性的敘事場景。卡利之名源自爪哇語「河流」，象徵流動、記憶與承載，小男孩與守護者踏上尋源之旅，追索身世與土地的歷史。美國錄像與行為藝術先驅瓊．喬納斯的〈風中一線〉，靈感源自她在越南河內駐村期間接觸的民間傳統與當地材料，這些竹製紙風箏對應著難以名狀的物種形象，如同集體生態系統般在空中翱翔。

繆雷-金的策展路徑源自東、西方自然觀的跨文化凝視。她由日治時期植物學家早田文藏建立的「動態分類系統」獲得啟發，看見植物學當中所蘊含的親密與權力並存的矛盾性，那些來自日常生活的植物標本，勾連著土地的氣味與殖民威權的檢視，也諭示著宏大的知識系統往往潛藏於微小的葉脈與根系之中。對她而言，在地哲學是理解全球議題的感性入口，於是她由東方哲學家牟宗三「萬物一體」的觀點出發，探討人類如何經由互動而與萬物建立關係。

知名文學作品《小王子》原作手稿，以及作者聖修伯里的飛行學筆記與檔案，提醒你我，真正重要的事物，往往隱匿於不可量測之處，而親密，來自不問付出的陪伴與彼此馴養。做為感知邏輯的隱喻，藉此引領眾人思考如何校準自身在情感世界裡的座標，進而思索如何在劇烈變動的時局下，重新探索、定位自我與萬物的關係，建立全新的物我觀點。

待萬物如賓客

「萬物的邀約」所指向的，並非人類中心的觀看位置，而是一種共存的練習。將資深藝術家的創作實踐與國際當代創作並置的策展模式，讓不同世代、不同地理經驗相互交會，產生對話，形塑生命尺度的交疊。趙無極「甲骨文時期」的作品〈龍―09.10.54〉，以奔放的線條建構出畫面中盤旋、聚散、飛騰的動勢，體現東方美學「以意傳神」的精神核心。戰後膠彩畫發展的關鍵推手林之助，以〈明天有明天的風吹〉體現安於當下的處世態度。正因明日的風無從預測，當下的凝視才顯得如此珍貴，寄寓著對生命流變的體悟。

陳夏雨的〈狗〉並非力求寫實再現，而是靜態中蘊含的內在張力，犬隻自然轉頭站立，姿態看似平常，卻流露出蓄勢待發的力量。陳幸婉〈大地之歌No.1〉既歌頌生之喜悅，也默禱死之哀思，在物質的皺褶與線條之間，藝術家追索物質中潛藏的真理、關於生命與死亡的本質。陳庭詩〈初雷〉的墨色斷裂處，猶如雷鳴乍現的瞬間定格，深刻呼應了藝術家自幼失聰的特殊生命經驗，以獨特的視覺轉化形式，如實演繹了東方哲思中的「無聲勝有聲」。薛保瑕完成於疫情期間的〈此時彼刻〉，透過層層疊加的痕跡，捕捉恆常變動中的心境狀態，也映照出我們與萬物相連的深刻體悟。

以一方輕盈靈動的邀約，在自然綠意之間悠悠展開串連起生命律動、土地呼吸、文化記憶，諸多隨著時光而流轉的動態感知。讓感知先於概念展開，讓身體先於理解行動，讓我們輕探大地的呼喚，領受萬物的邀約，更待萬物如賓客。

