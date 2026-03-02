自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】第6屆聚焦無盡旋律 大提琴男神卡普松精采揭幕

2026/03/02 05:30

【藝術文化】第6屆聚焦無盡旋律 大提琴男神卡普松精采揭幕國際大提琴巨星高提耶．卡普松（左）與鋼琴家法蘭克．布雷利攜手演出，為2026年台南國際音樂節揭開序章。
（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕2026年台南國際音樂節昨（1）日揭開序幕，國際大提琴巨星高提耶．卡普松（Gautier Capuçon）攜手伊莉莎白大賽金獎鋼琴家法蘭克．布雷利（Frank Braley）於開幕記者會帶來精采演出，為今年音樂節揭開華麗篇章。

台積電文教基金會執行長許峻郎（左起）、凱士士企業總經理邱平裕伉儷、台南市長黃偉哲、台南市文化局長黃雅玲、台南市民族管弦樂團團長陳柏元合影。（記者王姝琇攝）台積電文教基金會執行長許峻郎（左起）、凱士士企業總經理邱平裕伉儷、台南市長黃偉哲、台南市文化局長黃雅玲、台南市民族管弦樂團團長陳柏元合影。（記者王姝琇攝）

台南國際音樂節今年以「無盡旋律」為題，展開自3月1日至5月24日，共9檔音樂會、1場教育推廣音樂盛會。台南市長黃偉哲親自出席開幕記者會，並致贈象徵城市特色與祝福的蘭花盤予卡普松與布雷利。黃偉哲表示，台南國際音樂節今年邁入第6屆，回顧2024年台南400歷史里程碑，城市以文化為根基持續向前，音樂節正是串聯城市記憶與當代表達的重要平台。

台南市文化局長黃雅玲表示，今年音樂節以「國際經典」與「台南感性」為雙主軸，「國際經典」系列邀多位國際名家來台演出，3月1日由卡普松與布雷利揭開序幕；3月21日鋼琴家愛麗絲．紗良．奧特以音樂詮釋約翰．費爾德與貝多芬的靜夜世界。

4月30日《航海王動畫交響音樂會》結合動畫與交響樂，由作曲家田中公平與主題曲原唱北谷洋驚喜登場。5月23日集結柏林愛樂團員與伊莉莎白大賽金獎鋼琴家演出布拉姆斯《鋼琴四重奏全集》；5月24日指揮大師尼爾森斯與萊比錫布商大廈管弦樂團壓軸演出，將帶來舒曼《春天》交響曲，並與拜魯特音樂節聲樂家共演華格納《女武神》第1幕，為全台唯一場次。

「台南感性」系列展現城市文化底蘊。3月28日《交會》跨樂對話音樂會由王戰擔綱指揮，攜手台南市民族管絃樂團演出。3月29日《咲良の交響夢─日本の爛漫樂章》由指揮家呂景民率領台灣藝術家交響樂團，邀宮崎駿御用歌姬井上杏美、寶塚歌劇團首席純名里沙，打造人聲與交響樂的極致呈現。

4月11日《台南感性─城市共頻》演出，由金曲獎得主盧易之與伊莉莎白女王與隆堤博大賽銀獎得主成田達輝攜手演出；5月16日《百年樂音的流動》由台南市交響樂團首演作曲家陳泰吉創作的《府城水脈》，以音樂詮釋運河百年歷史風華。

