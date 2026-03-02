【藝術文化】戰火無情 陶亞倫「以色列盲流計畫」再卡關

陶亞倫秀出前往以色列的登機證，2次都因戰火未能成行。（陶亞倫提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕伊朗在2月28日遭受美國和以色列空襲後展開報復，使中東各國紛紛關閉領空，數十萬旅客受到影響。藝術家陶亞倫原定2月28日傍晚搭機前往阿拉伯聯合大公國的阿布達比，再轉機前往以色列展開他的「盲流計畫」實地拍攝行動，就在飛機起飛前臨時喊卡，徒呼無奈與遺憾，親友則安慰他：幸好還沒出發。

陶亞倫（前）的盲流計畫，3年前意外在烏克蘭完成第1版。

（陶亞倫提供）

陶亞倫昨（1）日受訪時說明「盲流計畫」的創作理念，他說，「盲流」意指為了生存而被迫遷移或無法掌握自己往哪裡移動，靈感源於他在政大的一位學生嫁給以色列裔的巴勒斯坦難民Rani。

陶亞倫自4年前開始構思這項藝術行動，初衷是「帶不能回家的人回家」，運用VR 3D直播視訊裝置、遠端即時控制機器、5G網路等，由陶亞倫親自揹著VR機器前進Rani位於以色列的故鄉，而Rani本人則在他所處的第三地，透過VR頭盔，隨著陶亞倫的步伐，彷彿身歷其境。

就在計畫展開不久，烏俄戰爭爆發，大批海外就學的烏克蘭學生回不了家，因缺乏難民身分成為漂泊各國的「盲流」。陶亞倫因緣際會認識其中一位學生Max，便邀請他加入此項藝術行動，由陶亞倫揹著直播視訊裝置進入Max的家鄉利沃夫（Lviv），Max則在第三地透過VR 3D頭盔以虛擬分身與家人用餐，還去墓園探望祖父。

烏克蘭的藝術行動成為「盲流計畫」第1版，第2版目標以色列，原訂2024年10月展開，卻因加薩戰爭爆發而延宕。加薩戰爭結束後，大約半年前，陶亞倫重啟與Rani的「盲流計畫」，工作人員約定好於2月28日各自從台北、柏林、慕尼黑、卡薩布蘭加等地分別搭機前往以色列與埃及。陶亞倫與助理原定搭乘阿提哈德航空飛往阿布達比，助理再轉機到開羅協助Rani，陶亞倫則轉往以色列。

出發當天辦好登機手續後，陶亞倫卻在登機前20分鐘接到Rani的電話說：「開戰了！」緊接著，台灣駐以色列代表也通知他，要他下載隨時可顯示他所在位置的APP與飛彈警報APP，「下載完不到20分鐘，警報就大響不停，驚嚇了所有候機室的人。」後來航班取消，陶亞倫說，手上的機票其實是3年前未成行的延用機票，沒想到這次還是因為戰火而去不了！

