【極短篇．自由副刊】 小令／直板，刀板與平板

會養成買書的習慣，都是托咖啡店老闆給的靈感。

老闆說，如果豆子買回去，住處環境比較潮溼的話，可以把豆子放在書架上，或是有書的地方。

見我反應不過來，老闆笑笑說，書可以幫忙吸收空氣中的水分喔，試試看吧。

我只是想養豆而已，沒有想那麼多。溼氣如果太高，豆子受潮，確實會養不好豆，也不發香。

帶著咖啡豆離開，腦裡的「書」是電子閱讀器的畫面。

上次接觸到類似實體書的東西，是一間裝潢前衛的餐廳。點完菜的等待時間，發現旁邊擺設幾本書背很厚，像磚塊一樣大小的書本。心想，「不會吧？」手已經伸過去拿。果然非常輕，徹徹底底是空殼的裝飾，且因書背上的書名是古典的英文字體，感覺更刺激食欲。

沒想到，咖啡店老闆分享養豆最理想的放置區，居然是家中書櫃。

返家後，我把兩包豆子跟平板――電子閱讀器放在一起。之後，挑一天提早下班，去找離家最近的書店，準備面對久違的實體書。結果被附近商店的進口零食吸引。結帳買了一堆特殊發酵的啤酒跟口味新穎的包餡巧克力，店員問我要不要袋子時，才想起來這附近的目的。

走出店外，急急把買到的重物提回家，滑開地圖，重新找尋，這次鎖定一間二手書店。冰好啤酒後立刻出門。

進店後，這間二手書店傳來的奇妙氣味，讓我忍不住拿下耳機。認真回想，終於確定這股味道極度接近記憶裡，國中的桌球室。

空氣中，同樣都混合了一種類似塑膠、黏著劑、木頭、鐵鏽與舊棉被的複雜味道。不知為何，我的腦海中一直出現桌球拍，而且是大山大海數量的桌球拍。然而，我走在書店裡，沒有聽到任何乒乓球落地或迴盪的聲音。

桌球室的回音通常很大聲，開打之後，專注的狀態讓人只聽得到相互殺球的節奏聲，或球拍不小心敲擊到桌面的硬質碰撞聲響。

我站在書櫃前，只聽到輕柔的翻頁，或書本闔上的聲音，或是書本被重重疊靠彼此的聲音。唯一引起我注意的，是有人正急切地從書櫃中抽出書本，那速度與節奏，像擊球前，不斷逡巡似地緊盯。我忍不住想，那速度拿來抽球，肯定不會輸。

我無法聚焦或進入任何一個分類的書櫃，也沒有勇氣伸手取書，同時一邊納悶自己為何不去離家近的那間書店。

我貼近書櫃卻不看書，而是觀察附近的顧客。看不同的人拿書的手型、翻頁的手勢。有些讓我想到正手拍，有些讓我想到反手拍，沒想到翻頁的氣勢竟能乾脆俐落，幾乎可以媲美打桌球時的果決與優雅。

想起養豆的需求之餘，我也想試試許久沒摸實體書的手感。看著眼前的櫃子，標示社會歷史區。雙眼來回掃視，認知眼前的書本並不是上次在餐廳碰觸到裝飾書背的空殼，而是踏踏實實的「書籍本人」。吸引我的原因純粹是書名――《關於坐下這件事：從實用到時尚，看唯物史大師黎辛斯基為我們介紹椅子的歷史》。

伸手拿到的瞬間，緊張得像是要挑一把臨時用的陌生桌球拍一樣刺激。

我打桌球的時候，習慣先用直板暖身。身體足夠感受熱度後，再換刀板，專練殺球。

如今的我，心懷家中的咖啡豆，抽出書本後迅速翻了幾頁，以手握直板的手勢拿書，似乎有點不太稱手――造形相似的拍子，有時細微的差異在重量。我把書放回去，快步離開換了一區書櫃，來到宗教區前，依照書名與直覺，抽了一本《好讀雜阿含經》出來，翻了翻。習慣性地摸摸封面與封底。心中大驚自己挑拍子的習慣性動作，竟投射在挑書本上。

有些桌球拍的貼皮容易鬆在邊緣，沒有餘裕換拍子，必須硬著頭皮上場，打起來的體感很干擾，就算只掉一點點極度邊緣的膠也不行，身體或大腦就是會知道，因為分心而過度在意。非得想辦法黏好又不傷到原皮的密合度。

然而，相似大小與重量的拍子，有時微妙差在於拍擊面的貼皮品質與木頭質地。彷彿是在意木頭質感，我竟忍不住在意起手中書本的紙質。觀察書中字體與排版時，彷彿在欣賞球拍的木紋。

發現自己因為書本而不斷陷入回憶，原本來找書的心情，最後被弄得像遭受「挑一下啊」那般難以解釋的情緒，不停挑剔著彷彿桌球拍面似的「贏面較大」的書本。終於決定好兩本接近「直板」的書，分別是《前彎，最強舒筋活血法》與《鬆筋解痛の最強瑜伽伸展式》，感覺可以幫自己進行「暖身」的內容，取替內心深處懷念使用直板球拍的暖身感。

帶著兩本書，我繼續隨機掃視不同書櫃與分區。主要在身體移動與抽書放書的節奏感中，尋求接觸的瞬間能讓我感覺像是抓握到一本接近「刀板」的書。就在我抽出一本《漫畫易經》的瞬間，完全看不懂的情況下，猛然驚覺內容確實很適合沒事就拿來對自己進行腦內的「殺球」。

太久沒看實體書，沒想到要用這麼近鄉情怯的互動方式連結，返家後，我盡情地聽著被高速撥動的書身，不絕於耳的翻書聲。在頁面一瞬被掀飛而去的瞬間，我的大腦彷彿連連接下數次殺球般刺激，翻頁的體感刺激，書中的內容也過度刺激。快速翻讀那本刀板般的猛書，再拿出另外兩本內容接近直板的書做為收操，溫柔地快速看過後，終於決定今天先「運動」到這裡就好。

我把房間櫃裡的平板挪開，放進一本「刀板」，兩本「直板」，跟養豆中的咖啡待在一起。

為了沉澱亢奮的情緒，把啤酒搭配著巧克力享用的同時，想著下次再去跟咖啡店老闆買豆時，要好好道謝。也許，會趁機分享一下過往著迷打桌球的美好回憶吧。●

