【自由副刊．你好我吃一點】 朱宥勳／鄭清文的雞

◎朱宥勳

鄭清文小說裡的食物，我印象最深的，是一隻雞。對，只是一隻雞，還沒成為任何一道菜的雞。

這篇叫做〈雞〉的小說，從一個很平常的切入點開始，卻收在非常血肉模糊之處。故事的主角，是因升學壓力瀕臨崩潰的國中女生玲芝。偏偏她的母親頗為傳統，是那種「除了讀書考試，其他都是想太多」的典型台灣長輩。

繞著升學問題，母女倆僵持不下。然而，這篇小說「突破僵局」的方式卻非常詭異。母親為了鼓舞玲芝專心考試，於是決定買一隻活雞回家殺。母親的原話是這樣的：「我沒有殺過雞，但我也能殺。我要證明給妳看。」我能殺雞，妳就能考試，這決定毫無邏輯可言。看到這裡，讀者多少會感覺到：先別管玲芝是不是拒學了，母親本人的精神狀況還好嗎？

嗯，確實不好。母親的殺雞初體驗，場面非常失控：脖子中了一刀，但是沒有死掉的雞，一邊冒血、一邊踩著醉酒般的腳步，追著臉色慘白、滿場尖叫的母親跑。危急之際，反而是玲芝勇敢了起來，手起刀落，結束這場小規模的屠殺。

驚魂甫定的母親，與手拎雞屍的玲芝，在一片血汙狼藉裡，展開了全篇最真心的一段對話。從小說的暗示來看，母女兩人各有心病：母親似乎與父親的關係不佳，從而把希望寄託在女兒身上。因此，玲芝的「升學壓力」，真正的本質是母親無可排解的壓抑。殺雞之後，玲芝似乎有了「頓悟」：

「媽，也許從現在起，我可以好好讀書了。」

「噢，妳真的想通了？」

「難道這會是假的？」玲芝忽然把捏在手裡的雞提到眼睛的高度，把手放開。她的手全是血。

這是非常驚心動魄的象徵性場景。表層意義當然是：雞都死了，難道這是假的？但在象徵層面來說，玲芝的意思恐怕是：我都成功殺死雞、殺死某種東西了――比如說，殺死那個對人生別有期盼的自己――這可不是假的。如果母親的舊創，只能以女兒的新傷來彌補，那就這樣吧，這是玲芝無奈的犧牲。

從這篇小說，我們可以看到鄭清文的深沉與恐怖。篇幅短小，卻彷彿什麼都說了：在成為佳肴以前，雞是這樣被殺的；在和諧表面之下，亞洲家庭的樣貌，或許就是這隻殘破的雞身。●

