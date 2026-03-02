【自由副刊】 吳敏顯／雞鴨群組

此為雞群組。

文．攝影◎吳敏顯

媽媽曾跟著祖母飼養一群大大小小的雞鴨。

我們兄弟幾個，每天揹起書包上學之前的首要任務，必須先把這群雞鴨從竹籬笆裡趕過馬路，好任牠們在緊靠著筊白筍池塘、且叢生雜草的一片荒野地遊蕩覓食。

對鄉下孩子來說，除了吵嘴打架、互相抄襲課業的鄰居是狐群狗黨，這些雞鴨也全是朋友。

在大人眼裡，雞鴨群組中那隻整天翹起尾巴，雄赳赳氣昂昂的公雞，將是古公廟王公生日的供品；那隻身上羽毛遍布著算盤紋路的，則歸於廟門頂上掛有大算盤的城隍爺。至於左翅膀長出一撮粗壯白色羽毛的另一隻公雞，當屬於關聖帝君揮舞著青龍偃月刀「過五關斬六將」之後的美食。

剩下，大概只有天天下蛋的母雞，為全家人添加營養，並提供兄弟們上學掀開便當盒時，有個漂亮的門面。在那個窮困喘不過氣的年代，實在很難烹煮出年節盛宴，連阿公阿嬤或其他長輩生日的祝壽餐飲，也得簡單從事。倘若母雞及時下蛋，全家老老小小都會拍手為牠歡呼。

負責管控那些「王公生」、「城隍爺生」、「關公生」、「媽祖生」順利成長的媽媽和祖母，平日除了設法供應牠們稻穀雜糧，還督促我們兄弟根據晴雨冷熱天氣，把牠們趕進趕出。

祖母曾說，長大的公雞、母雞、土番鴨、母鴨就像大人，不用去學校上課讀書，可小雞小鴨小鵝，就得跟我們這群小笨蛋小搗蛋一樣，要天天上學才能繼續長大。

兄弟們不在乎這些「生」那些「生」什麼時候長大，也不管牠當什麼雞什麼鴨什麼鵝，只要自己能有得吃有得喝有得戲耍胡鬧，形同四周沒有圍籬最自在。縱使圈著籬笆，仍不難找到隙縫鑽進鑽出。

於是，小笨蛋小搗蛋天天隨著小雞小鴨小鵝們四處嬉耍，自由自在地鬥來鬥去，連大人都不免瞪著羡慕的眼神。

可誰也料想不到，那隻「媽祖生」或「王公生」竟在某個早晨或傍晚，突然遭客運汽車輾過，血肉模糊的殘骸被捧回廚房，很快燉煮成醬油鍋裡的美味，讓兄弟們的便當盒裡意外地儲存一、兩個星期的佳肴。這才想到，或許是先前叫錯了牠的名字，不應該叫牠「媽祖生」或「王公生」，而是「便當生」才對。

可見不管是人是雞鴨群組，仔細探究來龍去脈，夾帶傷情傷感者，都可以歸咎於生死天註定。

如今我們兄弟都老了，許多活生生的雞鴨群組早失去了蹤影。勾串記憶，只能從學生時代的便當盒去搜尋。偶爾路過鄉間野地，突然聽到吱吱喳喳鳴叫，原以為雞鴨群組高興歡呼，瞬間卻讓濃烈油鹽摻雜混攪的蒸氣，給蒙蓋住鼻孔。

想起那些雞鴨群組無從逃脫而任人宰割的命運，自己趕緊探個頭向四處張望，伸展手指腳趾仔細檢視撫觸一番，即刻感受到什麼叫快樂什麼叫幸福。大概，只有活在沒有病痛，不屬生死關卡的時刻吧！

在野地裡拐來拐去，或淹水泥濘，或乾涸密布硬邦邦土石的橫街豎巷，逐步變成僵直平坦的車道，變成溫馨的家居或店舖，任何人都沒法去計較究竟失去了什麼。

就跟人們擺脫手持斧頭利刃的本來面目那樣，必須慢慢去回想去敘述這些，刻意朝著好處想，才能確保心底那份溫馨。 ●

