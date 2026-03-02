自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 吳敏顯／雞鴨群組

2026/03/02 05:30

此為雞群組。此為雞群組。

文．攝影◎吳敏顯

媽媽曾跟著祖母飼養一群大大小小的雞鴨。

我們兄弟幾個，每天揹起書包上學之前的首要任務，必須先把這群雞鴨從竹籬笆裡趕過馬路，好任牠們在緊靠著筊白筍池塘、且叢生雜草的一片荒野地遊蕩覓食。

對鄉下孩子來說，除了吵嘴打架、互相抄襲課業的鄰居是狐群狗黨，這些雞鴨也全是朋友。

在大人眼裡，雞鴨群組中那隻整天翹起尾巴，雄赳赳氣昂昂的公雞，將是古公廟王公生日的供品；那隻身上羽毛遍布著算盤紋路的，則歸於廟門頂上掛有大算盤的城隍爺。至於左翅膀長出一撮粗壯白色羽毛的另一隻公雞，當屬於關聖帝君揮舞著青龍偃月刀「過五關斬六將」之後的美食。

剩下，大概只有天天下蛋的母雞，為全家人添加營養，並提供兄弟們上學掀開便當盒時，有個漂亮的門面。在那個窮困喘不過氣的年代，實在很難烹煮出年節盛宴，連阿公阿嬤或其他長輩生日的祝壽餐飲，也得簡單從事。倘若母雞及時下蛋，全家老老小小都會拍手為牠歡呼。

負責管控那些「王公生」、「城隍爺生」、「關公生」、「媽祖生」順利成長的媽媽和祖母，平日除了設法供應牠們稻穀雜糧，還督促我們兄弟根據晴雨冷熱天氣，把牠們趕進趕出。

祖母曾說，長大的公雞、母雞、土番鴨、母鴨就像大人，不用去學校上課讀書，可小雞小鴨小鵝，就得跟我們這群小笨蛋小搗蛋一樣，要天天上學才能繼續長大。

兄弟們不在乎這些「生」那些「生」什麼時候長大，也不管牠當什麼雞什麼鴨什麼鵝，只要自己能有得吃有得喝有得戲耍胡鬧，形同四周沒有圍籬最自在。縱使圈著籬笆，仍不難找到隙縫鑽進鑽出。

於是，小笨蛋小搗蛋天天隨著小雞小鴨小鵝們四處嬉耍，自由自在地鬥來鬥去，連大人都不免瞪著羡慕的眼神。

可誰也料想不到，那隻「媽祖生」或「王公生」竟在某個早晨或傍晚，突然遭客運汽車輾過，血肉模糊的殘骸被捧回廚房，很快燉煮成醬油鍋裡的美味，讓兄弟們的便當盒裡意外地儲存一、兩個星期的佳肴。這才想到，或許是先前叫錯了牠的名字，不應該叫牠「媽祖生」或「王公生」，而是「便當生」才對。

可見不管是人是雞鴨群組，仔細探究來龍去脈，夾帶傷情傷感者，都可以歸咎於生死天註定。

如今我們兄弟都老了，許多活生生的雞鴨群組早失去了蹤影。勾串記憶，只能從學生時代的便當盒去搜尋。偶爾路過鄉間野地，突然聽到吱吱喳喳鳴叫，原以為雞鴨群組高興歡呼，瞬間卻讓濃烈油鹽摻雜混攪的蒸氣，給蒙蓋住鼻孔。

想起那些雞鴨群組無從逃脫而任人宰割的命運，自己趕緊探個頭向四處張望，伸展手指腳趾仔細檢視撫觸一番，即刻感受到什麼叫快樂什麼叫幸福。大概，只有活在沒有病痛，不屬生死關卡的時刻吧！

在野地裡拐來拐去，或淹水泥濘，或乾涸密布硬邦邦土石的橫街豎巷，逐步變成僵直平坦的車道，變成溫馨的家居或店舖，任何人都沒法去計較究竟失去了什麼。

就跟人們擺脫手持斧頭利刃的本來面目那樣，必須慢慢去回想去敘述這些，刻意朝著好處想，才能確保心底那份溫馨。 ●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章