【家庭plus．退休大樂透】應徵家庭主廚 過關

文／向心

自從我退休以後，就去應徵一個特殊的職位：「家庭主廚」，通過老婆跟女兒審核，我被「錄取」了！

家裡每日三餐都由我「承包」下來。從設計菜單、到市場買菜，油鹽醬醋一個不漏。開始的時候覺得沒啥困難，每日不同菜單，鹹淡隨時調整，大家也還能接受。可是過了兩個禮拜，餐桌上的氣氛變得沉悶起來，我知道問題出在哪裡：菜色重覆啦！這可給了我不小壓力。

家人約定每週有一天外食日。除了讓我休息，也可以讓大家換換口味。我就趁這個機會「偷師」。有一次在餐廳叫了一條「清蒸石斑」，大家都對這道美食讚不絕口。回家以後，我上網查了大廚的做法，把每個人的祕訣歸納，然後興沖沖到市場買了條石斑魚，晚餐時一道餐廳級的蒸魚上桌啦！第一次做，味道還可以，不過要改進的地方還很多。經過多次嘗試，這道「清蒸石斑」已經加到家庭菜單了。

之後我陸陸續續加上了「蒸蛋」，除了基本版以外，還有「碎肉蒸蛋」、「蟹肉蒸蛋」，把蒸蛋的技巧摸透了，家人都說我做的蒸蛋滑嫩鮮香，絕對不輸餐廳。

三杯雞是著名的台式料理，我們特別去了幾家台菜餐廳，比較他們三杯雞的做法跟口味，回家後我再參考網上介紹的祕訣，歸納出自家的獨特三杯雞。從此，菜單上又多了一道美食。

老婆是廣東人，對燉湯頗有研究。我把她幾款經典靚湯整理到表格，做成公式。每週固定有四晚一定有湯，由雞骨熬成的高湯配上老婆的七寶：枸杞、紅棗、南北杏、桂圓乾、魷魚干跟蠔干等，配上相應的蔬菜，加菜干就是上暖湯，加西洋菜就是去火湯。

晚餐是家人團聚的時刻，所以大家吃得好，營養豐富，家人的凝聚力就比較強。家庭會議中，每個人依自己的喜好提供菜品，然後再根據食材種類，決定下週的菜單安排，以一個月為週期，這當中如果在外面餐廳吃到比較合胃口的菜品，我就會研究做法，最後優化到我的菜單。

自從有了預定菜單的機制，我這個家庭主廚就容易多了，工作也比較輕鬆了。我就去找了份兼職的工作，在一間麵包店當廚房助手。一個禮拜上三天工，每次半天。不累，好處是可以學到一些做麵包的技巧。

女兒平常要上班，所以中餐就只有我跟老婆，煮碗麵、一盤蔬菜沙拉就可以解決。雖然簡單吃，但是食材卻不能馬虎。煮麵，高湯是必要的。我一定用雞骨熬湯，再配點冬菜、幾粒魚丸，就是最好的魚丸麵了。至於沙拉，從打工處帶回的麵包丁，配上雞胸肉、玉米粒、水煮蛋、生菜，淋上千島沙拉醬，就是美味可口的午餐了。

當了兩年多家庭主廚，老婆問我會不會覺得辛苦，我說不會，反而樂在其中。

