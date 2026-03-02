自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．退休大樂透】應徵家庭主廚 過關

2026/03/02 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／向心

自從我退休以後，就去應徵一個特殊的職位：「家庭主廚」，通過老婆跟女兒審核，我被「錄取」了！

家裡每日三餐都由我「承包」下來。從設計菜單、到市場買菜，油鹽醬醋一個不漏。開始的時候覺得沒啥困難，每日不同菜單，鹹淡隨時調整，大家也還能接受。可是過了兩個禮拜，餐桌上的氣氛變得沉悶起來，我知道問題出在哪裡：菜色重覆啦！這可給了我不小壓力。

家人約定每週有一天外食日。除了讓我休息，也可以讓大家換換口味。我就趁這個機會「偷師」。有一次在餐廳叫了一條「清蒸石斑」，大家都對這道美食讚不絕口。回家以後，我上網查了大廚的做法，把每個人的祕訣歸納，然後興沖沖到市場買了條石斑魚，晚餐時一道餐廳級的蒸魚上桌啦！第一次做，味道還可以，不過要改進的地方還很多。經過多次嘗試，這道「清蒸石斑」已經加到家庭菜單了。

之後我陸陸續續加上了「蒸蛋」，除了基本版以外，還有「碎肉蒸蛋」、「蟹肉蒸蛋」，把蒸蛋的技巧摸透了，家人都說我做的蒸蛋滑嫩鮮香，絕對不輸餐廳。

三杯雞是著名的台式料理，我們特別去了幾家台菜餐廳，比較他們三杯雞的做法跟口味，回家後我再參考網上介紹的祕訣，歸納出自家的獨特三杯雞。從此，菜單上又多了一道美食。

老婆是廣東人，對燉湯頗有研究。我把她幾款經典靚湯整理到表格，做成公式。每週固定有四晚一定有湯，由雞骨熬成的高湯配上老婆的七寶：枸杞、紅棗、南北杏、桂圓乾、魷魚干跟蠔干等，配上相應的蔬菜，加菜干就是上暖湯，加西洋菜就是去火湯。

晚餐是家人團聚的時刻，所以大家吃得好，營養豐富，家人的凝聚力就比較強。家庭會議中，每個人依自己的喜好提供菜品，然後再根據食材種類，決定下週的菜單安排，以一個月為週期，這當中如果在外面餐廳吃到比較合胃口的菜品，我就會研究做法，最後優化到我的菜單。

自從有了預定菜單的機制，我這個家庭主廚就容易多了，工作也比較輕鬆了。我就去找了份兼職的工作，在一間麵包店當廚房助手。一個禮拜上三天工，每次半天。不累，好處是可以學到一些做麵包的技巧。

女兒平常要上班，所以中餐就只有我跟老婆，煮碗麵、一盤蔬菜沙拉就可以解決。雖然簡單吃，但是食材卻不能馬虎。煮麵，高湯是必要的。我一定用雞骨熬湯，再配點冬菜、幾粒魚丸，就是最好的魚丸麵了。至於沙拉，從打工處帶回的麵包丁，配上雞胸肉、玉米粒、水煮蛋、生菜，淋上千島沙拉醬，就是美味可口的午餐了。

當了兩年多家庭主廚，老婆問我會不會覺得辛苦，我說不會，反而樂在其中。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章