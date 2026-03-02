【家庭plus．生活大補帖】日行二善 心存喜悅

圖／豆寶

文／李廖潘子

常有人問我：「妳罹患過癌症，怎麼活得這麼開心。」我回說：「日行二善啊！」

我中年罹患子宮頸癌第三期，經開刀、放射與化學治療存活下來。化療殺光癌細胞，好細胞也死光光，身體變脆弱。

請繼續往下閱讀...

療程結束之後，事事依賴家人照應，等待身體復原。看似可以正常生活，但每天得承受放療的副作用，放射腸炎會一天拉肚子四、五次，血便又造成貧血、恐慌；放射間質膀胱炎不能喝太多液體，拿重物會血尿；飯後會腹痛、胃痛。搞得我心情煩躁不寧。

有一天，突然想起我三十出頭時，工作忙碌到身心俱疲，又逢父親驟逝、男友劈腿，無法承受，憂鬱症上身，去做諮商，效果不彰；辭掉工作自救，看了許多憂鬱症的書籍，找到一個方法──大量運動讓身體產生能量可治憂鬱。一年後我完全復原，出國去進修版畫。

既然「身體可救心理」，反之「心理也可救身體」，讓心理產生能量接受身體的不舒服。於是我每天做一件讓自己開心的事情，望遠山看藍天，到草地尋野花，去溪邊欣賞魚戲水、鳥飛翔。三個月後，心情不再焦躁，可以和身體不適共存。

生病時受許多親朋好友與醫療人員的照顧、關懷才能活下來，心平穩後，想回饋社會，為別人日行一善，如幫鄰居長者上網解決問題，或是有人心情不好跟我講話，我專心傾聽並給予鼓勵支持。

為自己、為別人的日行二善，成為我的生活日常，心常處於滿足、喜悅的狀態。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法