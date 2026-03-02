自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活大補帖】日行二善 心存喜悅

2026/03/02 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

文／李廖潘子

常有人問我：「妳罹患過癌症，怎麼活得這麼開心。」我回說：「日行二善啊！」

我中年罹患子宮頸癌第三期，經開刀、放射與化學治療存活下來。化療殺光癌細胞，好細胞也死光光，身體變脆弱。

療程結束之後，事事依賴家人照應，等待身體復原。看似可以正常生活，但每天得承受放療的副作用，放射腸炎會一天拉肚子四、五次，血便又造成貧血、恐慌；放射間質膀胱炎不能喝太多液體，拿重物會血尿；飯後會腹痛、胃痛。搞得我心情煩躁不寧。

有一天，突然想起我三十出頭時，工作忙碌到身心俱疲，又逢父親驟逝、男友劈腿，無法承受，憂鬱症上身，去做諮商，效果不彰；辭掉工作自救，看了許多憂鬱症的書籍，找到一個方法──大量運動讓身體產生能量可治憂鬱。一年後我完全復原，出國去進修版畫。

既然「身體可救心理」，反之「心理也可救身體」，讓心理產生能量接受身體的不舒服。於是我每天做一件讓自己開心的事情，望遠山看藍天，到草地尋野花，去溪邊欣賞魚戲水、鳥飛翔。三個月後，心情不再焦躁，可以和身體不適共存。

生病時受許多親朋好友與醫療人員的照顧、關懷才能活下來，心平穩後，想回饋社會，為別人日行一善，如幫鄰居長者上網解決問題，或是有人心情不好跟我講話，我專心傾聽並給予鼓勵支持。

為自己、為別人的日行二善，成為我的生活日常，心常處於滿足、喜悅的狀態。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章