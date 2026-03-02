【家庭plus．生活停看聽】資源回收相爭

圖／swawa.com

文／Lingo

不知是否景氣使然，資源回收夯到發生糾紛。

我整理一些舊書本雜誌及網購裝貨紙箱，吃力地朝巷口移動。沒想到，半路被「攔截」。陌生婦人B問：「這些，妳都不要了嗎？」一頭霧水的我，直白說：「對！我都給巷口轉角的A。」她接著說：「不要給她啦！她家很有錢，每月有在收房租。」然後靠過來，輕聲說：「可以給我嗎？我生活過不去，比較窮。」我就全部放進她的回收車裡。

請繼續往下閱讀...

有天晚上下班回家途中，碰到A推著車到處收回收時，A很生氣地對我說：「看她可憐，我還幫她找回收推車，免費送她，結果跟我搶回收。」「很久沒看見妳，該不會是都給她了吧？」我愣住了，勉強笑著說：「最近工作忙加班，都是家人處理。」

原來，老媽上回聽我提這麼一回事，就給每天從家門口經過、主動打招呼的阿公，印證到「鷸蚌相爭，漁翁得利」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法