藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

卡普松今明台中台北獻演經典曲目 3/11聯手北市交世界首演《靜默之詩》

2026/03/03 05:30

卡普松今明台中台北獻演經典曲目 3/11聯手北市交世界首演《靜默之詩》正在台灣巡演的卡普松特別抽空接受媒體聯訪。
（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕正在台灣巡演的法國大提琴巨星卡普松（Gautier Capuçon），首場音樂會1日在台南文化中心為台南國際音樂會揭開序幕，昨（2）日便現身台北接受此行唯一一場媒體聯訪，雖然這是一趟密集的亞巡行程，但卡普松不見疲態，且非常親切地有問必答。

卡普松今明台中台北獻演經典曲目 3/11聯手北市交世界首演《靜默之詩》3月11日的音樂會將由里柏瑞契指揮北市交共同演出。
（北市交提供）

卡普松此次訪台行程分為兩階段，其一是在台南、台中、台北攜手鋼琴家法蘭克．布雷利（Frank Braley），演出12位作曲家的13首經典名作，上半場從舒曼、貝多芬到布拉姆斯，可說是比較古典的曲目，下半場則融合許多19世紀小品，包括佛瑞、德布西等，最後還加入皮亞佐拉〈華麗的探戈〉。卡普松說，與法蘭克並肩作戰27年了，是一段非常珍貴且不斷成長的關係，很開心能一起分享這麼多元的曲目。

特別的是，在結束二重奏音樂會巡演之後，卡普松將短暫飛去日本演出，然後再度於下週返台，攜手TSO台北市立交響樂團，呈獻兩首雙協奏曲，其中一首是歐洲當紅的瑞士作曲家杜布農（Richard Dubugnon）為他量身訂作的新曲《靜默之詩》（Le poe’me silencieux）世界首演。

卡普松說，「量身打造的新曲總是令人興奮。這部作品融合了法式文化與亞洲色彩，中間有一段旋律聽起來像是新創的亞洲民謠，非常奇妙。」與北市交合作此曲世界首演，卡普松認為，他與指揮里柏瑞契（Alexander Liebreich）認識快20年，還曾合作錄製過協奏曲，可說非常有默契，「我也很期待在排練中受到北市交音樂家的啟發，賦予這首新曲最真實的色彩。」

《靜默之詩》將在音樂會上半場緊接在另一首雙協奏曲聖桑斯《繆思與詩人》之後演出，卡普松指出，這個曲目安排別具意義，這是聖桑斯的一部傑作，因為大約17分鐘的長度有點尷尬而較少被演出，「但它非常美，值得被聽見。」

卡普松二重奏音樂會，3月3日在台中國家歌劇院、4日在台北國家音樂廳演出，詳詢MNA牛耳藝術；卡普松與TSO雙協奏曲音樂會，3月11日在台北國家音樂廳演出，詳詢OPENTIX。

