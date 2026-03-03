自由電子報
藝術文化

【藝術文化】橫山書藝雙年展 林強、雲門共演「運動中的書法」

2026/03/03 05:30

【藝術文化】橫山書藝雙年展 林強、雲門共演「運動中的書法」橫山書藝雙年展展出現場。
（ANPIS FOTO王世邦攝影，桃美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕橫山書法藝術館「2025橫山書藝雙年展」推出2026年春季特別活動，將於3月15日舉行，由音樂人林強與雲門教室接力登場，透過電子音樂與身體律動，回應雙年展主題「運動中的書法─從文人的案頭到諸眾的街頭」。當日14時30分為林強電子音樂演出，16時起為雲門教室律動體驗，民眾可自由參與。

【藝術文化】橫山書藝雙年展 林強、雲門共演「運動中的書法」林強將演出「行雲」音樂創作。
（ANPIS FOTO王世邦攝影、桃美館提供）

「2025橫山書藝雙年展」由桃美館主辦，以書法在不同時代與場域中的轉譯為核心，邀集45位國內外藝術家，展出近百件作品。展覽從文人案頭的筆墨書寫出發，延伸至公共空間與街頭文化，嘗試回應書法在當代社會中的位置與可能性，展場中亦呈現林強參與配樂的電影《少年吔，安啦！》，以及雲門舞集舞作《關不掉的耳朵》與書法視覺結合的作品，構成聲音、身體與文字之間的交會。

此次特別活動中，林強以「行雲」為題創作專屬音樂與影像，於館內演出。他表示創作構想除向雲門舞集創辦人林懷民致意，也呼應橫山書法藝術館窗外水景。音樂中除電子聲響外，亦融入溪流與自然環境的錄音素材，以頌缽聲為節奏來源，形塑流動、轉折與停頓的層次。演出無須事先報名，凡當日入館民眾皆可欣賞。

接著登場的雲門教室律動體驗則採事先報名制，限額30名，將由雲門教室教師帶領，透過呼吸與身體引導，讓參與者將身體化為筆墨，在空間中展開一場「身體書寫」。報名成功者可獲橫山書法藝術館當日門票，詳詢桃美館官網。

