【自由副刊．發酵的身體】 古乃方／失蹤的時間

按摩我只找女師傅，因為覺得男生如果摸我屁股，要給我錢。聽起來很不正確。畢竟曾遇過變態，使我的身體收斂為女性限定，不用防備。

然而在印尼的船上，我破戒了。

當時我和先生安剛爬完兩座火山，兩夜沒睡，我全身痠痛，並冒著硫磺味。這氣味在熱帶令人更難以呼吸，不臭，但刺鼻，我們像剛從火災現場逃生出來，我迫不及待洗澡。

渡輪航行的時間是兩小時。從爪哇島東端港口，往東邊開，目的峇里島。從高處看，一連串破碎的島嶼像脊椎，橫躺在赤道上，島嶼之間依船連接。當地人騎機車進到貨艙，走上樓梯，在甲板上倚著欄杆，盯著海面抽菸。波光粼粼，對岸的島出現了與否，似乎也不重要了。比起抵達，人們或許更渴望消失。

一個看起來溫柔老實的中年男人靠近我們，他說等船無聊，要不要來按摩？一人一小時，共十萬印尼盾。計算機轉轉，不到台幣兩百。我想試試看，但又怕遇到色狼，安先按看看。

過了一下子，安回到座位上，他臉上泛著光，紅豔欲滴，不用說，我知道這師傅技術一定很好。

我們到船員的休息區，低矮的上下舖由鋼架支撐，我躺在下舖，地板黏涼，船艙深處規律的引擎震動不斷透上來。他不急。隨著船的搖晃調整重心。一手拿起乳液，一手將我的褲管捲起。我盯著窗外的海，直到一股睡意撲來。

我沒喝他的飲料，這一定不是下藥。而是他令人放心，按推像Helvetica字體，不像新細明體的筆畫末端有多餘裝飾，他的長短推──均勻，中性，乾淨。不帶情緒。非襯線字體的靈魂在他的手掌心。他專業，只按點位，線與面的滑動太撩撥，他知道界線。隨著時間，我幾乎要坍方，身體像可可蛋糕脫模，僵固外殼消融。

我的意識回來時，船已經靠岸了。付錢，整頓衣衫，揹上背包。身體的時間好快。大概因為快樂。快樂總是一閃一閃的。

手機連上網路，兩小時過了。安有手錶，兩人按完，卻只過了一小時。是他的手錶壞了嗎？

男人與我們揮手，他的眼神單純，像隻小動物，可能只是口誤，實際上，雙人療程只有一小時。往東的移動，本來就有時間會失蹤。而我是多麼甘願被他偷。●

■【發酵的身體】隔週週二見刊。

