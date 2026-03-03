【自由副刊】 劉崇鳳／戰神

◎劉崇鳳

◎劉崇鳳

那是一張照片。

照片中，媽媽和小阿姨在家中戶外的陽台，陪妹妹的兩個孩子一起玩仙女棒，仙女棒燃燒的火花很美，媽媽和小阿姨露出微笑，對著鏡頭開心地比「耶」。我把這張照片珍藏起來，唯有如此我才不會忘記媽媽臉上孩子氣的天真。

記憶中，沒見過孩子氣的媽媽。這位客家長女總是精明幹練且神通廣大，為家庭操勞就是她的全部。當孩子長大又有了孩子，就加碼為孫輩付出，羽翼不曾歛起。

請繼續往下閱讀...

那日，媽媽打球跌倒摔斷了股骨，術後照護過程中，一向能幹的母親終日懊喪於自己不良於行──這讓她什麼都不能做。現實迫使她放下一切，只有重新站起來，才能恢復自我存在的價值。

母親意志力強韌，復健過程中曾因練習過度導致二度摔跤，才開始懂得節制、練習放鬆，半年後放下助行器，可以一拐一拐自行走路時，「妳看！妳看！」她喊我看她能自主行走的喜悅。我則覺她的神采飛揚又像回了孩子。

醫師說沒想到能這麼快復原，也有摔斷股骨的患者，一輩子坐輪椅到最後的──我知道，因為外婆就是。俯身與母親說：「媽，妳真的不怕對不對？」誰想到母親竟回答：「其實會怕……我很怕像外婆那樣。」我睜大眼看她，母親變了，她流露真實脆弱的同時，也走出了和外婆不一樣的未來：那是認認真真練出來的，腳踏實地。

我的母親如女戰神般美麗，只盼她有愈來愈多孩子般歡快的時刻。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法