自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 劉崇鳳／戰神

2026/03/03 05:30

◎劉崇鳳◎劉崇鳳

◎劉崇鳳

那是一張照片。

照片中，媽媽和小阿姨在家中戶外的陽台，陪妹妹的兩個孩子一起玩仙女棒，仙女棒燃燒的火花很美，媽媽和小阿姨露出微笑，對著鏡頭開心地比「耶」。我把這張照片珍藏起來，唯有如此我才不會忘記媽媽臉上孩子氣的天真。

記憶中，沒見過孩子氣的媽媽。這位客家長女總是精明幹練且神通廣大，為家庭操勞就是她的全部。當孩子長大又有了孩子，就加碼為孫輩付出，羽翼不曾歛起。

那日，媽媽打球跌倒摔斷了股骨，術後照護過程中，一向能幹的母親終日懊喪於自己不良於行──這讓她什麼都不能做。現實迫使她放下一切，只有重新站起來，才能恢復自我存在的價值。

母親意志力強韌，復健過程中曾因練習過度導致二度摔跤，才開始懂得節制、練習放鬆，半年後放下助行器，可以一拐一拐自行走路時，「妳看！妳看！」她喊我看她能自主行走的喜悅。我則覺她的神采飛揚又像回了孩子。

醫師說沒想到能這麼快復原，也有摔斷股骨的患者，一輩子坐輪椅到最後的──我知道，因為外婆就是。俯身與母親說：「媽，妳真的不怕對不對？」誰想到母親竟回答：「其實會怕……我很怕像外婆那樣。」我睜大眼看她，母親變了，她流露真實脆弱的同時，也走出了和外婆不一樣的未來：那是認認真真練出來的，腳踏實地。

我的母親如女戰神般美麗，只盼她有愈來愈多孩子般歡快的時刻。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章