自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．極短篇】 陳逸勳／存在主義

2026/03/03 05:30

◎陳逸勳◎陳逸勳

◎陳逸勳

我和阿德晃回輔大荷花池，想起當年文華樓的傳說：不可以數池子裡的烏龜。

數到幾隻，就會被當幾科，學長姊說，不信邪的人，都歡迎試試。

十年後，阿德跳上池畔挑釁我：「騙人吧？」

我蹲守池子，對他比了中指。

不能數烏龜的學期，我和阿德都曾在這裡選修過存在主義。我記得教存在主義的老師，上了半學期就檢查出病，是很嚴重的癌症。我和阿德曾加入班級名為「存在主義」的LINE群，裡頭有二十幾個同學得知消息，考試公告是助教發的，助教說考試老師會來，大家依自己抽到的號碼，口考完就算合格。

大概是走個流程吧，老師來了。冬季裡我們的眼神往講台聚熱，我忘記有沒有人拋出一句關切的話，但戴著毛帽的人如常授課，咬字的聲音變緩、變淡。

僅存的印象──是在課間讀過《等待果陀》的劇、沙特的《嘔吐》、卡繆的《異鄉人》……當投影幕停留在希臘神話，需要不斷往山頂推石頭才不會受死的懲戒時，老師撐起力氣，笑著回問大家：「願意像薛西弗斯一樣的人，舉手。」

口考下午，同學依號碼徘徊在外，寒流經過了教室走廊，很冷。我從三樓高處往池塘裡望，注意到有些動靜，那是我人生中為數不多，打開心眼的時刻，我決定認真去數──

有一下子就口考完的同學，有同學口述的過程漫長，需要等待。口考題目是用生命經驗，向老師述說一則人生中存在焦慮的事；一位、兩位……數十位同學陸續離開教室，有人想獲取幸福，有人，未來必遭逢像是幸福的苦厄。人人都逃不過推石頭，剩下的時間不多了，老師一定知道，即使我們都不舉手。

那堂課上，我記得阿德有舉手，阿德也記得我有舉手，但彼此否認。

「而且啊，那群組我到現在都還沒有退掉。」

阿德翻看手機，在池畔旁邊，換他想證明給我看。我蹲著，看向水面，不信邪。

「來比賽，沒找到的請客。」我們一定幼稚地想。

我記得畢業後的輔大因為颱風，淹過幾次大水。也許那些烏龜游出去之後就再也找不到了，但池水就在眼底，也許我真的舉過手，所以我更加沒理由服輸。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章