【自由副刊．極短篇】 陳逸勳／存在主義

◎陳逸勳

我和阿德晃回輔大荷花池，想起當年文華樓的傳說：不可以數池子裡的烏龜。

數到幾隻，就會被當幾科，學長姊說，不信邪的人，都歡迎試試。

十年後，阿德跳上池畔挑釁我：「騙人吧？」

我蹲守池子，對他比了中指。

不能數烏龜的學期，我和阿德都曾在這裡選修過存在主義。我記得教存在主義的老師，上了半學期就檢查出病，是很嚴重的癌症。我和阿德曾加入班級名為「存在主義」的LINE群，裡頭有二十幾個同學得知消息，考試公告是助教發的，助教說考試老師會來，大家依自己抽到的號碼，口考完就算合格。

大概是走個流程吧，老師來了。冬季裡我們的眼神往講台聚熱，我忘記有沒有人拋出一句關切的話，但戴著毛帽的人如常授課，咬字的聲音變緩、變淡。

僅存的印象──是在課間讀過《等待果陀》的劇、沙特的《嘔吐》、卡繆的《異鄉人》……當投影幕停留在希臘神話，需要不斷往山頂推石頭才不會受死的懲戒時，老師撐起力氣，笑著回問大家：「願意像薛西弗斯一樣的人，舉手。」

口考下午，同學依號碼徘徊在外，寒流經過了教室走廊，很冷。我從三樓高處往池塘裡望，注意到有些動靜，那是我人生中為數不多，打開心眼的時刻，我決定認真去數──

有一下子就口考完的同學，有同學口述的過程漫長，需要等待。口考題目是用生命經驗，向老師述說一則人生中存在焦慮的事；一位、兩位……數十位同學陸續離開教室，有人想獲取幸福，有人，未來必遭逢像是幸福的苦厄。人人都逃不過推石頭，剩下的時間不多了，老師一定知道，即使我們都不舉手。

那堂課上，我記得阿德有舉手，阿德也記得我有舉手，但彼此否認。

「而且啊，那群組我到現在都還沒有退掉。」

阿德翻看手機，在池畔旁邊，換他想證明給我看。我蹲著，看向水面，不信邪。

「來比賽，沒找到的請客。」我們一定幼稚地想。

我記得畢業後的輔大因為颱風，淹過幾次大水。也許那些烏龜游出去之後就再也找不到了，但池水就在眼底，也許我真的舉過手，所以我更加沒理由服輸。●

