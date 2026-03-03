【自由副刊．愛讀書】 《彈幕／垂簾》

《彈幕／垂簾》 馬翊航著，時報出版

馬翊航著，時報出版

馬翊航（1982-）此作集結書評、詩評、影評、採訪與序文，卻不滿足於單純的評論位置，而是讓閱讀與生活彼此滲透，形塑出一種帶有個人溫度的公共書寫。《垂簾》所收錄的散文，將書籍、電影與日常經驗互文，顯示其閱讀視野的廣度，也一路溯源其台大校園的回憶，逐步鋪展出思想生成的軌跡與情感底色；《彈幕》則更貼近學術現場，透過採訪、同儕交流與文化評論，處理文學轉譯與藝術公共性的張力。單篇閱讀時，是精心調度的序言或評析，合而觀之，則能看見一張由書籍、影像與人生經驗交織成的繁複星圖。馬翊航不甘僅做一名旁觀的導讀角色，而是讓自身經驗穿梭文本之中，嘗試在功能性的書評、影評或人物採訪裡，鬆動服務導向的書寫慣性。他憑藉其學術訓練與長期創作所形成的自我辯證，讓此番「實驗」既不流於私語，而能保留「涉事者」的立場，使評論成為與世界持續對話的生活方式，似也暗示：宏大敘事終須依附「生活」這根脊椎，才得以真實挺立。（蘆未央）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法