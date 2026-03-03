【家庭plus．親子會客室】陪讀 也是陪著長大

圖／達志影像

李昱琦

孩子升上國中後，我才真正意識到「陪讀」不只是關於課本，而是一段重新理解孩子、也重新理解自己的旅程。

因為國中科目變多、進度變快，同儕壓力也跟著上升，孩子在快速成長，而父母的角色卻變得需要更加精準：什麼時候該陪？什麼時候該放手？什麼時候要一起找資源？

有一次，孩子把數學講義攤在桌上卻遲遲不動。我原以為他只是在拖延，但坐在旁邊看著他的沉默，我終於聽見那句小小聲的告白：「我覺得好難，是不是我變笨了？」那一刻，我明白他真正面對的不是題目，而是沒把握的自己。

我開始帶著他一起找方法，而不是「要求他去想」。我們討論書局販售的講義，試著比較難度、題型風格、解析是否清楚。他第一次發現，原來選講義不是被動接受，而是可以一起「挑選適合自己的工具」。

另外，線上課程也變成我們共同的探索。我讓他反思自己喜歡哪種老師：步調快？例子多？講義乾淨清楚？在試聽的過程中，他慢慢學會判斷什麼方式最能幫助自己。那是他第一次真正主動面對學習，而不是被逼著前進。

為了讓複雜的知識更易懂，我也陪著他用心智圖拆解章節，把重點畫成圖、串成故事。當繁雜的內容突然變得像地圖一樣清晰，他的表情亮了起來，原來學習也可以有畫面、有趣、有掌握感。

在這段跟孩子陪讀路上，我也悄悄加入了班級家長群組。群組裡的爸媽會互相分享孩子卡住的地方、哪份講義好用與哪些線上課程適合不同程度，甚至連心智圖軟體、好看的筆記版型、學習步調的安排，也會彼此交流。原來陪讀不需要孤軍奮戰，家長互相支持，孩子也能因此得到更完整的學習環境。

但我也曾因焦慮說出：「這次考不好怎麼辦？」或「國中不打好基礎，高中會更辛苦。」這些話本想提醒，卻變成壓在孩子肩上的石頭。後來我學著把語氣換成合作：「這一課我們一起找重點？」「要不要畫張心智圖，看能不能更清楚？」「這份講義太難，我們試試看另外一份？」當孩子感覺到「可以一起想」，他就比較願意努力。

陪讀的過程，也成為我重新檢視自己的鏡子。孩子不耐煩時，我能不能更冷靜？孩子受挫時，我能不能先穩住自己的心？孩子沒有方向時，我能不能和他一起找路？原來陪讀不只是孩子的功課，更是父母的修煉。

有一天我問孩子：「你覺得媽媽陪你讀書，有幫助嗎？」他想了想說：「有啊。因為我覺得不是只有我一個人在想方法。」

短短的一句話，說出了孩子最需要的力量不是最會教的父母，而是願意和他站在一起的大人。

國中三年很快，但卻是自信、能力與方向逐漸成形的階段。也許我們不能替孩子考試，但我們能陪他挑講義、選線上課程、畫心智圖、把複雜的知識變簡單，也能讓他知道：努力的路上，他有一個穩定的靠山。

未來孩子或許會忘記某題怎麼解，但會記得在他努力成長的那些日子裡，有一個大人一直在他身旁。

而那份被陪伴的力量，會陪他走得更遠。

