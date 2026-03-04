自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】故宮南院「地緣政治的國際萬象」特展登場 親眼看看馬關條約正本

2026/03/04 05:30

與台灣密切相關的《馬關條約》正本。（記者林宜樟攝）與台灣密切相關的《馬關條約》正本。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕美、以聯手攻擊伊朗，中東戰火升起，全球動盪，牽動地緣政治。故宮博物院攜手英國國家學術研究院推出「地緣政治的國際萬象—14至19世紀的東亞世界」特展，昨（3）日起在故宮南院展出，展件包括「馬關條約」正本等珍貴文物，透過地圖、圖像及文獻等，詮釋東亞國際政治秩序演變。

國寶《明太祖坐像》。（記者林宜樟攝）國寶《明太祖坐像》。（記者林宜樟攝）

「地緣政治的國際萬象」特展昨舉行開幕活動，故宮院長蕭宗煌、中研院院士杜正勝、外交部資訊及電務處長張嘉政，以及台、日、韓多位博物館館長等人一同出席，見證國際博物館合作研究成果。

朝鮮通信使行列圖。（記者林宜樟攝）朝鮮通信使行列圖。（記者林宜樟攝）

展覽內容除了故宮典藏，並向英國大英博物館、韓國仁川廣域市立博物館、高麗大學博物館、日本九州國立博物館、大阪歷史博物館，以及外交部、國立台灣博物館等借展珍貴文物，展出85組共99件展品，透過這些展件，詮釋東亞國際政治秩序的競逐與轉變；而與台灣密切相關的馬關條約以及故宮國寶「明太祖坐像」也在特展亮相。

蕭宗煌說，此特展回顧西元1368年明代建立至1895年馬關條約簽訂的500年期間，東亞世界國際秩序變化，文物具有藝術審美價值，更是建構歷史的重要媒介，歷史過於遙遠抽象，用文物展示東亞歷史為展覽核心。

策展人故宮書畫文獻處助理研究員鄭淑方表示，特展分為「中國的職貢傳統與圖像」、「14至19世紀的東亞世界」、「以中國為中心的職貢體制」、「以日本為中心的新興挑戰」及「職貢體制的終結：甲午戰爭與馬關條約」5大架構，並以外交部借展的馬關條約正本為最大亮點，代表一場戰爭的終結，而此條約在當下依然擾動東亞地緣政治發展。

故宮南院表示，因應台灣燈會即日起至3月15日在嘉縣舉行，南院在此期間每天下午3點後免費開放參觀，民眾可白天看展、夜晚賞燈。

