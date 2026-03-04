【藝術文化】征服全球5大歌劇院 席雅拉：最愛《茶花女》薇奧莉塔

席雅拉此次訪台，將演唱多首《茶花女》中的歌曲。

（新象提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕正在歐洲巡演的拉丁裔美國女高音席雅拉將於本週首訪台，昨（3）日提早於西班牙接受記者線上訪問。前一天才在維也納演出，抵達西班牙的第一天是休息日，睡飽了才連線的席雅拉顯得精神跟心情都很好，在遠端先好奇詢問台灣天氣好不好？聽人說台北多雨，還說台灣有很多美食，讓她有點迫不及待。

自從10年前登上紐約大都會歌劇院演出之後，席雅拉很快席捲巴黎、米蘭史卡拉、維也納以及倫敦皇家歌劇院。這位當代最閃耀的歌劇女高音素顏連線受訪，看起來卻比實際年齡37歲更青春閃亮。她說，她出生的佛羅里達也是炎熱潮濕，所以應該很能適應台北的天氣，而且，潮濕的天氣其實對聲帶很好。

請繼續往下閱讀...

席雅拉此次訪台，將演唱8部歌劇共11首曲目。其中，《茶花女》最多，共4首。她說自己第一次擔任歌劇女主角是演出威爾第歌劇《弄臣》中的吉爾達（Gilda），但隨著演出資歷增長，她現在更愛《茶花女》中的薇奧莉塔（Violetta），「這個角色的複雜情感和深度，讓我每次演唱都感動至深。」

對於正處於事業巔峰的席雅拉來說，如何保有熱情與初衷至關重要。當面對壓力時，她的紓解方式是給自己24小時的完全安靜，不開口唱歌，甚至做到不說話。「這聽起來像是極端的選擇，但對我來說，這是一種刻意的抽離，讓自己從高壓的環境中暫時脫離，專注於休息和恢復。」努力過一般人的生活，比如上健身房、喝咖啡、散步或跟男朋友去健行，這也是保有初衷，讓藝術生涯走得長遠的方法。

喜歡看音樂劇、聽流行音樂的席雅拉還自爆，若是演出前要紓解壓力，最常做的是在更衣室哼唱惠妮．休斯頓的〈I Wanna Dance with Somebody〉，「這首歌總能讓我放鬆心情，幫助我從緊張中解脫出來。」她笑著說，自己經常一邊梳化妝，一邊哼唱這首歌，讓自己不那麼嚴肅、不那麼緊繃，然後從容地走上舞台。

「首席女高音席雅拉與NSO」音樂會，3月9日在台北國家音樂廳演出，詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法