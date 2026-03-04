【藝術文化】屏美館3/28揭幕 首檔大展「當繁花盛開」細賞日本當代藝術

新屏東縣立美術館即將啟用，首展由在地典藏和日本藝術開啟，屏東縣府文化處長吳明榮（左1）於記者會上說明相關內容。

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣立美術館將於3月28日正式啟用，屏東縣政府文化處長吳明榮表示，將以「國際藝術」與「在地典藏」為策展雙核心，透過首檔國際特展「當繁花盛開」及常設典藏展「大湧崁岸」，建構從屏東出發、走向世界的藝術交流節點，不僅從屏東看世界，也讓世界看見屏東，其中「當繁花盛開」匯聚16位日本當代藝術大師作品，早鳥票6日啟售。

屏美館座落於屏菸1936文化基地，以原菸葉廠14號倉庫改造而成，占地面積1,600坪，由知名建築師石昭永操刀，為老建築注入新思維，成為兼具歷史記憶與現代美學的藝術殿堂。

開館首檔大型國際展覽「當繁花盛開」，集結草間彌生、村上隆、奈良美智、鹽田千春、中村萌、小松美羽等16位日本重量級藝術家，橫跨書道、繪畫、攝影、雕塑與裝置藝術，共58組作品。同步推出的常設典藏展「大湧崁岸」，則集結屏東多年來典藏精選與國際重要借展作品，系統性呈現屏東藝術發展的歷史脈絡與未來潛力。

策展人蔚龍藝術公司總經理王玉齡說，「當繁花盛開」展覽以「花」為策展主軸，梳理日本戰後至當代藝術的精神風貌，在破壞與重生之間，藝術如同繁花綻放多樣姿態。這檔展覽象徵藝術的再生力，就如舊菸廠的歷史灰燼，到新美術館的煥然新生，在南方的土地上，藝術持續萌發。

屏東縣府文化處表示，國際特展「當繁花盛開」展期至8月30日；凡購買國際特展或屏菸常設展票，即可免費參觀典藏展《大湧崁岸》。

