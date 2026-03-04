自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 隱匿／最初與最終 － 2之1

2026/03/04 05:30

圖◎倪韶圖◎倪韶

◎隱匿 圖◎倪韶

一直以來，每當照顧貓太辛苦時，我常常想到佛教「捨身飼虎、割肉餵鷹」的故事。老虎是貓科，所以將我身捨給貓咪們，這是理所當然的聯想。至於「割肉餵鷹」，則是薩波達王自願割下身上與鴿等重的肉，與鷹交換的故事，只是他不斷地割下身上的肉，卻遲遲無法與天秤另一端的鴿子等重……這個故事當然有許多延伸的思考，但它之所以讓我心有戚戚，只是因為在我心底也有一支天秤，秤的一端是我的第一隻貓，另一端則是後來我遇見的一百三十四隻貓。

一隻貓為什麼會和一百三十四隻貓等重？那是因為我對牠懷抱的愧歉太沉重了。人類是一種麻煩的動物，一旦心懷愧歉，就必須讓自己承受與對方相等的苦，才足夠抵銷。但事實上，痛苦難道是可以衡量的嗎？必須經歷怎樣的苦，才足夠抵銷另一生命的苦？況且難道說，當我為了其他貓付出一切之後，對第一隻貓就不再有愧歉了嗎？……但無論如何，我是耗費了漫長的時間與全部的心力，逐一面對一百三十四隻貓的日常照護、送養、意外、老病，直至最後一隻貓離世後，才勉強感覺到：我似乎已還清了此生欠給貓的債務，心底的這支天秤終於，達到了平衡。

那是三十多年前的事了，我剛剛開始上班，獨居的租屋處非常狹小，且經常出差，根本不適合養動物。有天，男友帶來了一隻幼貓，說是他妹妹撿到的，可是養了幾天之後就不想要了，決定放回原地。我當然極力反對，可是，飼主心意已決，唯一的生機就是我願意接手。此時千不該萬不該的是，我明明不想也不能養貓，卻仍和那隻可愛到沒天理的幼貓四目相對了——我的天哪，世上怎麼會有這樣夢一般的美麗眼睛？那雙眼，有一半是剔透的球體，深處的另一半則是澄澈的金黃色，精緻的冰裂紋從底部旋躍而出，閃耀著難以言喻的光輝……當時與其說是四目相對，不如說是我被那雙眼給捕獲了，我確切地體驗到何謂「心臟爆擊」，然後，一切就完了——

這隻前飼主取名為「嘟嘟」的貓，就來到了我的小套房。一如其名，很快就變成超過八公斤的大橘貓，那張可愛小臉一去不復返，取而代之的是胖嘟嘟的身材和懶洋洋的姿態。長大後虎斑紋變得不明顯（想必是因為撐開了），而且和一般米克斯的短毛不太一樣，有點像是奶油黃色的半長毛貓，美麗而威風，卻也導致小套房裡到處都是黃毛，唯一不變的是那雙漂亮的金色眼睛。

養貓之後，意外地經常搬家，貓堅忍不拔地跟著我，每搬一次家，貓對我的依賴似乎就更深，睡覺時總是緊靠著我。當時是沒有網路的時代，缺乏養貓資訊、一無所知的我，有時還會帶著牠外出逛街，讓牠飽受驚嚇。接著，我和交往多年的男友分手了，當我出差時，很難找到人來看顧貓。當時就連動物醫院都很少，別說是寵物旅館甚至貓咪保母了。

比較忙的時候，將牠丟在家裡便成了常態，不久後，牠開始習慣性腹瀉，就醫也未見好轉。有天我要回中部老家，看牠實在可憐，便帶牠一起回家了。不知是不是鄉下的家裡寬敞舒適，牠的腸胃竟立刻恢復正常，再加上家人中有人很喜歡牠，我便試著將牠留在家裡。此後每到假日就匆匆返回，心裡當然不捨，可是看牠獨擁一間大房，健康狀況也不錯，我就漸漸放下這顆心了。

然而有一個週末，我回到家飛奔上二樓，打開嘟嘟的房門，裡面卻是空無一物……錯愕中，我聽到家人們在一樓互相詢問：「有人告訴她了嗎？」當下我就有不祥之感，果然沒錯，嘟嘟被送走了！一位朋友來到家裡，對嘟嘟一見鍾情，喜愛得不得了，於是家人就把貓送給她了。我質問家人怎能這麼做？他們說如果問我，我一定會將貓帶回台北，可是貓在台北過得不好，所以還是送給更合適的人比較好……我雖然很崩潰，但是把貓丟給家人的我又有資格說什麼呢？只是要求家人立刻打電話連繫那位朋友，然而電話那端竟已是另一戶人家了，他們說原住戶已搬走，沒有人知道搬到哪裡去，也沒有留下聯絡方式……

我後來養貓，家裡充滿了貓跳台、貓抓板、逗貓棒、貓草玩具、木天蓼等等，然而每當我和貓咪們相擁而眠時，嘟嘟孤單地待在空蕩蕩房裡的畫面，便經常浮現於眼前；至於牠的新飼主究竟對牠如何？會不會其實是個虐貓狂呢？這些問號自然也是永無休止地冒出來譴責著我……我常跟朋友說「棄養是世上最重的罪」，那種極度的憎恨，實在是扎根於自己的罪孽。而我也始終無法直視媒體披露的遭棄養與傷害的動物的眼睛，因為那每一雙眼睛，都是嘟嘟啊——

失去嘟嘟之後，我不敢養貓，但經常去有貓的咖啡館流連，慢慢的，我心裡有了一種模糊的嚮往——如果可以像這樣，有一家店，有一群貓，那該有多好？——後來才知道，這就是向宇宙許願，根據經驗，願望其實都不難實現，只是，實現的方式絕對讓人意想不到，最要命的是，每個人最初許的願都是幸福，然而當這甜美的願望結成果實之後，往往卻是異常苦澀。

幾年後，我在淡水河畔開了一家書店，最初開始在露台上餵食一隻獨眼老貓，完全只是因為憐憫，萬萬沒想到這無心之舉，後來讓書店成了街貓群聚之地，早晚餵罐頭時間，書店裡裡外外是滿滿的貓，而當我在十一年後因病結束營業時，曾來過書店並且編號命名的貓竟有一百三十四隻。

在這一百三十四隻貓之中，最後陪伴我搬到南部的貓有五隻，從二十多歲的不良飼主到了半百的年紀，我才終於承擔起責任，將這五隻貓照顧到最後。雖然不是毫無缺失，但對於這五隻貓，我敢說自己真的已竭盡全力，再也無法付出更多了，更重要的是，最後幾年牠們在我身邊，真的很幸福。

只是沒想到，我的最後一隻貓，竟然會是曾經離開我的書店四年，在別的地盤討生活，且長期吃藥的「咖哩」。咖哩是一隻三花貓，青玉般的綠眼，毛色是白底鋪著橘黃咖哩色小碎花，中間參雜些許咖啡色虎斑。牠在2010年書店最多貓的時段誕生，因為亮眼的貓太多，並不特別受矚目，三歲以後被強勢的貓驅逐，消失了，我一度以為牠已不在人世。

大約失聯了一年左右，有天在臉書的貓社團裡，看見有人貼出牠的照片，說這隻貓會到他的陽台討食，我當然立刻私訊詢問，此後便保持聯繫。後來咖哩生病了，第三眼瞼遮住一半眼睛，因為不好意思提出要到陌生男子房間抓貓的要求，便提供了誘捕籠和藥物，讓他摻在罐頭裡，最後雖然沒抓到貓，但幸好服藥一陣子也就痊癒了。

此後又過了一年吧？某天深夜我正要搭捷運回家，突然看見一位女士正滿臉慈愛地蹲在地上撫摸一隻貓，而那隻在她褲管邊來回磨蹭撒嬌的貓——不就是咖哩嗎！我太驚喜了，忍不住上前自我介紹，那位女士也很開心，說每天夜裡前來餵食咖哩已有一段時間，她給咖哩取的名字是台語：「阿花仔」，我一聽便大笑出來，因為這名字將花色和個性一次囊括，實在太貼切了。見到我，咖哩起先是有點不敢置信，然而經過確認之後，便毫不保留地緊貼住我，對我瘋狂撒嬌、傾訴離愁，那位女士點頭稱許，說咖哩平常不親近陌生人，可見我的確曾照顧過牠沒錯。

從這時起，我知道咖哩生活的地盤，便不時帶著罐頭去找牠，還給牠除蚤。偶然也見到有其他人在餵咖哩，一位老先生滿口埋怨咖哩不給人摸，卻仍喜孜孜地看著牠用餐。最後，當那位女士生病無法繼續餵食街貓時，我便將咖哩帶回家了。

咖哩成為家貓的第一天，甚至是第一秒，就完全適應了，那安心的模樣就像牠一直都住在家裡似的，此後兩次搬家也是一樣。最初家裡有五隻貓時，其他四隻每天爭寵鬥狠，甚至搞到受傷就醫，我感覺身邊擠滿了情勒高手以及暴走族，壓力山大，唯有咖哩與世無爭，當我忙著處理貓的糾紛時，瞥見牠獨自在遠處休息，彷彿位於另一次元，那模樣真讓人欣慰，因此也有「淡定姊」之稱。

可惜不久後，牠開始鼻塞、打噴嚏，看中醫以及服用各式保健品都無效，慢慢地就演變成惱人的慢性鼻炎了，只能以西藥治療，後期又加上關節受傷、退化，不時還會迸發結膜炎，最嚴重的一次眼內炎甚至可能摘除眼球……如此一直到最後，竟足足有七年都在服藥！各式藥物和保健品必須注意時間間隔，以免影響藥效，而鼻塞聞不到味道食欲差，都是以湯匙慢慢餵食，一次餵太多又容易吐，每天要吃到足夠的量真是曠日廢時……所以我自稱貓奴不是趕時髦，是真的把所有的時間和金錢都用在貓身上，而即使如此，我和咖哩卻是甘之如飴。

因為必須長期服藥，我不可能每天逼迫牠，於是便設計出一套儀式：首先用牠最愛的針梳梳毛，一邊即興唱著「小豬哩吃藥藥好棒棒之歌」，等梳到有點手痠以後，改用牙刷刷臉，這時牠會伸長脖子、湊上可愛小花臉，並轉動臉的各面讓我梳，我便趁亂給牠刷刷牙，並快速塞進膠囊，完成後還要再唱歌、梳毛一陣子，直到我累了為止。在這過程中，牠是一臉做SPA般超級享受的表情，且伴隨著分貝驚人的呼嚕聲。其實不要說牠，就連我也沉醉在如夢似幻的粉紅泡泡中……因此，咖哩成為世上極少數喜歡吃藥的貓，有時若是牠躲起來，我拿著餵藥器對牠說：「吃藥囉！」牠會立刻從躲藏處出來，雙眼發亮、萬分期待地走到我身邊。這儀式甚至引起了玳瑁貓「漂漂」的嫉妒，牠似乎認為我對咖哩特別溫柔，經常欺負咖哩，手段凶殘，甚至不讓咖哩上廁所，我若在場，當然會勸阻漂漂的攻擊，但偶爾還是會發現砂盆旁落下幾撮三花毛，把我氣得牙癢癢的。

（待續）

