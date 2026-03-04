【自由副刊】 賴俊儒／貓舌頭

◎賴俊儒

吃東西怕燙的，一般叫貓舌頭。儘管狗的口腔也不耐高溫，但貓高冷淡漠的形象深植人心，人類自然要生出兩套標準。就像那些質押時間與尊嚴，死心塌地獻殷勤的人，我們說舔狗，不說舔貓。

被貓舔是會痛的，說到底，長滿倒刺的貓舌頭本就不適合無毛動物。犬貓舌頭構造並不相同，若以高速攝影機拍攝飲水畫面：狗是向後捲曲舌頭做勺狀，湯匙一般地舀水喝；貓則是用沾的，舌尖拉起水柱送進嘴裡，像筷子尖端輕輕一碰，不貪多——您好我吃一點——優雅地沾著喝。

養過貓的都知道，貓咪喝水是世上最美妙的聲音，人類善於偏聽，以至於偏心。一隻善犬通常擁有一條眾生平等，誰都不放過的溼軟舌頭；而一隻善貓（嗯，很難說什麼是善貓）粗糙如砂紙的舌頭，主要只用來理毛，理自己的毛。

溼漉漉的狗舌頭是奉獻也是索求，潔身自愛的貓舌頭則是給，極其有限的給。而貓的好處正在有限，是傲嬌的傲，是明明可以，卻有所不予，唯有冷熱分際皆得宜的奴才，方能換來貓舌臨幸。

那一瞬，既痛且快。

在貓的世界裡，舔毛是上對下的肯認，氣味如印記，高濃度的愛。對貓而言，人是四、五倍壽命的長生種，時間流速不同，貓生選擇有限，然而在這珍貴的有限之中，貓選擇給了你，只有你。你又如何不放下自尊，拋擲光陰，甚至拿出全部的自己來交換？

養貓的人終究會活成舔狗。●

