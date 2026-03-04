【自由副刊．愛讀書】 《小黑貓》

《小黑貓》 竹久夢二著，王文萱翻譯、夏夏潤筆編選，小麥田出版

竹久夢二著，王文萱翻譯、夏夏潤筆編選，小麥田出版

日本大正時代藝術家竹久夢二（Takehisa Yumeji，1884-1934）能畫插畫、裝幀，也寫詩文，原是贈給五歲次子的童詩集《歌時計》，先經由專攻竹久夢二的台灣學者王文萱翻譯，後交由詩人夏夏潤筆與編排，去其晦澀，並從婦人之友社出版的雜誌插圖當中，揀擇能與詩作相輝映者，穿插其中，成就了台灣獨有版本《小黑貓》。六十一首詩，不意外有許多大自然與動物的觀察詠唱，淺顯的用字，童趣的視角，流露寫作者對世界的各種關心。其中小部分包含竹久夢二改寫或轉譯外國童謠，略有異國風情；然則夢二美人畫中，那彷彿總懷揣著心事、更與何人說的一抹憂傷――孩童眼中所見，偶爾也有微量哀愁湧出，彷彿想藉由孩童的純粹，不動聲色地傳達某種生命本質。（Nakayama Shinpei）

