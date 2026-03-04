自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《小黑貓》

2026/03/04 05:30

《小黑貓》 竹久夢二著，王文萱翻譯、夏夏潤筆編選，小麥田出版《小黑貓》 竹久夢二著，王文萱翻譯、夏夏潤筆編選，小麥田出版

竹久夢二著，王文萱翻譯、夏夏潤筆編選，小麥田出版

日本大正時代藝術家竹久夢二（Takehisa Yumeji，1884-1934）能畫插畫、裝幀，也寫詩文，原是贈給五歲次子的童詩集《歌時計》，先經由專攻竹久夢二的台灣學者王文萱翻譯，後交由詩人夏夏潤筆與編排，去其晦澀，並從婦人之友社出版的雜誌插圖當中，揀擇能與詩作相輝映者，穿插其中，成就了台灣獨有版本《小黑貓》。六十一首詩，不意外有許多大自然與動物的觀察詠唱，淺顯的用字，童趣的視角，流露寫作者對世界的各種關心。其中小部分包含竹久夢二改寫或轉譯外國童謠，略有異國風情；然則夢二美人畫中，那彷彿總懷揣著心事、更與何人說的一抹憂傷――孩童眼中所見，偶爾也有微量哀愁湧出，彷彿想藉由孩童的純粹，不動聲色地傳達某種生命本質。（Nakayama Shinpei）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章