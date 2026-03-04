自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．寵物當家】訪客來 絕不雞飛「狗」跳

2026/03/04 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／鄭曉蘭

每個生命都是獨一無二的個體，有些擅長社交、有些寧願獨處，狗兒也一樣。

我自己的狗兒就是慢熟怕生，帶牠走遍校園上生命教育課時，第一件事就是讓狗兒親身示範，狗兒有拒絕、保持距離的權利；而孩子則要學習看懂狗兒的拒絕，尊重狗兒的選擇。當狗兒察覺自己擁有選擇權，而對方理解並尊重時，就無須再以更激烈的手段說「不」，同時也比較容易敞開心房，嘗試與對方建立關係。

來尋求我協助的個案，有許多是高敏感狗兒，對刺激反應特別大、事後修復也比較花時間。這類型的狗兒，別說訪客登堂入室了，散步途中遇到陌生人還可能激烈吠叫、撲跳，甚至攻擊。這類狗兒的家庭，最討厭的就是門鈴響起，所以很多人都會直接把門鈴拆掉，人際社交也都會暫時避開家裡。

這是非常明智的做法，因為在狗兒培養起相關能力之前，最好的做法就是幫狗兒避免必須情緒爆炸的情境。「Practice makes perfect」（練習成就完美），反之，當你讓狗兒一再陷入必須情緒爆炸的情境中，「見人就爆炸」也會成為制約反應，事後想扭轉就得費一番工夫。所以當有人說家裡狗兒的狀況，不方便接待訪客時，請理解這麼做的必要性。

〈互動流程〉7要點 人狗盡歡

如果是能接受訪客到訪的狗兒家庭，人狗交流的品質，其實大多取決於人類（包括狗兒家長與訪客）。

不論訪客與主人交情多好，對於狗兒而言就是個陌生人，互動前提是讓狗兒有選擇權，包括是否留在人旁或接近訪客的選擇。除非狗兒主動接近示好，不要伸出鹹豬手觸碰，不要追著狗兒跑，不要手拿零食強迫狗兒接近，也不要對著狗兒汪汪叫。

以下提供幾個能立刻實踐的方法，希望能幫助狗兒家庭賓主狗盡歡。

1.若狗兒能享受戶外散步，可以帶著狗兒與訪客戶外會合，彼此散散步後再進入室內。

2.剛會面時，訪客別急著與狗兒互動。但主人與訪客可以多交談，也可以有些肢體接觸，向狗兒傳達訪客友善的訊息。

3.主人可以準備好狗兒喜歡的零食，剪成指片大小，交給訪客。當狗兒表現平靜或對訪客表現興趣時，朝狗兒那邊，由下往上輕扔幾顆零食出去（戶外或室內都適用）。

絕對不要手拿零食，引誘狗兒接近。請想像陌生人手拿你最愛吃的炸雞或好想要的名牌包要求你接近時，內心的糾結情緒。

4.剛進入室內時，大家可以先坐好（所有人隨處走動，容易讓狗兒情緒激動、難以理性思考），輕鬆聊天。訪客可以微笑對狗兒打聲招呼即可，不要所有人專注力都放在狗兒身上。

狗兒如果想到別的空間，不加入人類聚會，也請允許狗兒這麼做。訪客來訪時，「狗不理」其實是完美情境之一。

5.可以請訪客幫狗兒布置嗅聞墊、藏食（漏食）玩具等，給的時候最好也不要直接給，而是放在靠近狗兒的地方，然後離去，或是請主人給。

6.家長在過程中請隨時留意狗兒情緒，根據自身對於狗兒的了解，適時提供協助。那些狗兒說不出的話，仰賴朝夕相處的家長代言。

7.家長如果希望狗兒至少不討厭訪客，可以邀請友人（一次一位、最多兩位）根據上述方式，練習從戶外會合到室內互動的流程。

這樣的經驗累積愈多次，就能幫狗兒建立起對於訪客的正向連結。（作者為狗兒行為諮詢師）

