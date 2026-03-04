自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．一人一故事】用光編織的圍巾

2026/03/04 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

文／呂政達

長達三個月，機構的教保員和兒子進行著一項祕密的任務。

等到這天，來帶兒子回診，教保員終於獻上一條圍巾，這是三個月來兒子親手織成的，兒子還說，就是要送給媽媽。

對於這項禮物，媽媽喜出望外，連我也大感意外，上次兒子會用鍵盤打字寫詩，我們都感到不可思議了，現在，一條白色的圍巾，又顯示出兒子的另一種才華，是我們怎麼也想不到的那種，因為在我們自己的生活裡，沒有這種經驗。

媽媽好喜歡那條圍巾，帶著那條圍巾去開會，展示給她認識的每個人看，有點炫耀和欣慰的意味：一是我兒子會織圍巾，二是他心裡面有這個媽媽。

教保員告訴我們，是用編織板，一針一針由兒子織出來的，那種耐心的專注，正常的孩子可能也辦不到。如果他心中就設定要送給媽媽，那個他在打字溝通課寫的「最愛是情人」，他心裡面應該湧起一股催動的力量。

這位夜間教保員鼓勵兒子做了許多事情，身為父母反而看不到兒子的這一面，只要我們出現，他必然分心。但兒子如何設想著編織的弦外之音？

或者是莎士比亞關於善與惡的編織隱喻，或者是那部日本電影《當他們認真編織時》，變性者透過編織忘卻社會的歧視。在重複編織動作中，可以達到類似瑜伽或冥想的放鬆，具有紓解壓力的好處。我真的希望，那三個月的夜晚，透過編織，兒子能夠忘掉一些他講不出來的隱晦煩惱，心放鬆一點。

據說佛陀在阿拉威神廟時，對一位織工的女兒說法。那名女子雖然身為織工，但因過去生中曾親近佛陀，聽聞佛法時極度專注，在織布機前如實禪修，最終證得聖果。一般認為這個故事強調修行者應如編織般，專注於「當下」的因緣。

一針一線地，兒子把光也織在一條圍巾裡面的。當我們圍上這條圍巾，我們於是感覺著光、感覺著生命。當他認真編織的時候，時間暫停下來。

或許，我們更應該在意的，是不管從事哪種活動，時間都暫停下來吧。

如果你不嫌棄編織不是很到家，有時候還跳針、沒有光澤的色彩，請停下來與我們一起讚歎一條用所有的光織起來的圍巾。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章