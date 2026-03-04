【家庭plus．一人一故事】用光編織的圍巾

圖／豆寶

文／呂政達

長達三個月，機構的教保員和兒子進行著一項祕密的任務。

等到這天，來帶兒子回診，教保員終於獻上一條圍巾，這是三個月來兒子親手織成的，兒子還說，就是要送給媽媽。



對於這項禮物，媽媽喜出望外，連我也大感意外，上次兒子會用鍵盤打字寫詩，我們都感到不可思議了，現在，一條白色的圍巾，又顯示出兒子的另一種才華，是我們怎麼也想不到的那種，因為在我們自己的生活裡，沒有這種經驗。

媽媽好喜歡那條圍巾，帶著那條圍巾去開會，展示給她認識的每個人看，有點炫耀和欣慰的意味：一是我兒子會織圍巾，二是他心裡面有這個媽媽。

教保員告訴我們，是用編織板，一針一針由兒子織出來的，那種耐心的專注，正常的孩子可能也辦不到。如果他心中就設定要送給媽媽，那個他在打字溝通課寫的「最愛是情人」，他心裡面應該湧起一股催動的力量。

這位夜間教保員鼓勵兒子做了許多事情，身為父母反而看不到兒子的這一面，只要我們出現，他必然分心。但兒子如何設想著編織的弦外之音？

或者是莎士比亞關於善與惡的編織隱喻，或者是那部日本電影《當他們認真編織時》，變性者透過編織忘卻社會的歧視。在重複編織動作中，可以達到類似瑜伽或冥想的放鬆，具有紓解壓力的好處。我真的希望，那三個月的夜晚，透過編織，兒子能夠忘掉一些他講不出來的隱晦煩惱，心放鬆一點。

據說佛陀在阿拉威神廟時，對一位織工的女兒說法。那名女子雖然身為織工，但因過去生中曾親近佛陀，聽聞佛法時極度專注，在織布機前如實禪修，最終證得聖果。一般認為這個故事強調修行者應如編織般，專注於「當下」的因緣。

一針一線地，兒子把光也織在一條圍巾裡面的。當我們圍上這條圍巾，我們於是感覺著光、感覺著生命。當他認真編織的時候，時間暫停下來。

或許，我們更應該在意的，是不管從事哪種活動，時間都暫停下來吧。

如果你不嫌棄編織不是很到家，有時候還跳針、沒有光澤的色彩，請停下來與我們一起讚歎一條用所有的光織起來的圍巾。

