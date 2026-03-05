自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】2026台灣燈會主燈配樂作曲家張菁珊 獲美國SCL新秀獎殊榮

2026/03/05 05:30

張菁珊（右）今年2月獲美國電影與電視作曲家協會頒發大衛．拉克辛新秀獎。（張菁珊提供）張菁珊（右）今年2月獲美國電影與電視作曲家協會頒發大衛．拉克辛新秀獎。（張菁珊提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026台灣燈會正式登場，主燈《光沐—世界的阿里山》每晚6至10點，每半小時展演1次3分鐘，壯麗的燈光秀搭配震撼人心的音樂，相當吸引目光。台灣旅美青年作曲家張菁珊連續2年為主燈配樂，張菁珊也透過線上越洋專訪，說明此次配樂的創作理念。

【藝術文化】2026台灣燈會主燈配樂作曲家張菁珊 獲美國SCL新秀獎殊榮2026台灣燈會主燈音樂續由旅美作曲家張菁珊量身打造。
（資料照，記者林宜樟攝）

「嘉義是我父母的故鄉，因此有更深一層的情感。」張菁珊說，這次創作前特別對在地文化做了很多田調，希望能融入更多具識別性的台灣音樂元素，比如樂曲中使用了一些鄒族的素材；此次錄音也是邀請匈牙利布達佩斯電影交響樂團（Budapest scoring orchestra）擔綱，在布達佩斯錄音，張菁珊則在美國遠端同步參與。

「這次創作是以線性時間軸講台灣的故事，透過混音把前景、中景與遠景層次做出來。」音樂一開場就以磅礴之勢演繹海平面劃破天際的第一道光，如同台灣這塊島嶼萬物的初生，隨著大地脈動前進，自然環境與多元族群交織出堅韌的生命力，迎向未來。張菁珊說，全曲共分6個篇章，每個篇章都不太一樣，透過跟主燈創作的藝術家姚仲涵團隊緊密討論，讓音樂與燈光秀在互補中，得到一氣呵成的效果。

張菁珊說，很可惜這次無法親自返台一起觀賞主燈秀的展演效果，但卻有一個好消息與大家分享，就是她在2月獲得美國電影與電視作曲家協會（Society of Composers & Lyricists，SCL）頒發大衛．拉克辛新秀獎（David Raksin Award），SCL獎項在影視產業中具有重要地位，因為它是極少數完全由現役作曲家與詞曲創作者評選的專業獎項之一，大衛．拉克辛新秀獎則標誌著對創作者事業關鍵轉折前給予肯定，許多得獎者後來成為一線作曲家，甚至榮獲奧斯卡或艾美獎。

張菁珊畢業於師大附中音樂班，後赴美國伊士曼音樂院主修作曲，取得紐約大學影視配樂碩士後，留在好萊塢電影圈，目前正計畫與導演王登鈺合作動畫長篇電影《秘密耳語》；她也為台灣樂團創作古典樂，去年國台交慶祝80週年，便是委託其創作《八十新章》。

