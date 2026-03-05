自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】為WBC加油 「壘上有人」台灣棒球漫畫展前進大巨蛋

2026/03/05 05:30

「壘上有人」特展昨日於台北大巨蛋開幕，邀請民眾在動線中自然與漫畫作品相遇。（文化部提供）「壘上有人」特展昨日於台北大巨蛋開幕，邀請民眾在動線中自然與漫畫作品相遇。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為推廣台灣漫畫與運動文化，文化部與遠雄巨蛋合作，將國家漫畫博物館籌備處推出的「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展延伸至台北大巨蛋園區。文化部於昨（4）日舉辦記者會，宣布特展與2026年WBC世界棒球經典賽賽事直播同步開跑，展期將持續至7月26日。文化部常務次長徐宜君、運動部常務次長洪志昌及多位台灣漫畫家皆出席與會。

「圖框中的棒球稜鏡」展區透過棒球漫畫的畫面，映照出團隊精神、夢想編織，以及職棒黑暗的光與影。（記者董柏廷攝）「圖框中的棒球稜鏡」展區透過棒球漫畫的畫面，映照出團隊精神、夢想編織，以及職棒黑暗的光與影。（記者董柏廷攝）

文化部常務次長徐宜君於致詞時表示，這次將國漫館的經典展覽移師台北大巨蛋，促成了文化與運動的跨領域結合。此外，目前文化部與運動部正合作甄選運動漫畫，她也期許漫畫家踴躍參與，共同展現運動產業的多元面貌，並祝福台灣漫畫與棒球都能如特展主題般「強棒出擊，勇奪第一」。

展覽利用大巨蛋園區公共空間的13個大型版面及球場內的隱藏版位，展出宗青、張季雅、陳小雅、曾正忠、楊白、漢寶包、劉興欽、練任、蠢羊等漫畫家的作品，呈現台灣棒球漫畫的演進與文化底蘊。

文化部指出，台北大巨蛋是國際賽事的重要舞台，透過「運動×文化×IP」的整合模式，讓觀眾在進場觀賽的動線中自然與漫畫相遇，實踐「整座場館都是展場」的沉浸式體驗。隨著世界棒球經典賽登場，此特展也被視為國際賽事的重要文化應援，旨在凝聚國內球迷情感，並向國際傳遞台灣獨有的棒球文化與創作能量。

此外，文化部與運動部聯手推出的「雙百萬運動漫畫徵選」，即日起至4月30日受理申請。詳詢文化部獎補助資訊網。

