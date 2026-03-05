【藝術文化】台北文學季3/7起跑 馬家輝5月訪台交流

2026台北文學季由策展人楊元鈴（左起）、台北市立圖書館長洪世昌、台北市文化局副局長陳譽馨、總策畫封德屏、作家劉克襄、資深出版人陳蕙慧與作家Apyang Imiq程廷，共同宣告啟動。

（台北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市文化局主辦的「2026台北文學季」於昨（4）日在台北市客家主題公園舉行記者會，宣布活動將自3月7日正式起跑。今年以「土地之道」為主題，從3月至6月規畫系列講座、主題特展、市圖好書展及文學閱影展。活動核心旨在重新梳理台北城市開發與土地的關係，並邀請作家、建築師、藝術家等多領域創作者，透過多元型態帶領民眾重探台北文學的活力。

台北市文化局表示，本次規畫不同子題的系列活動：「土里土氣」由劉克襄、黃瀚嶢等專家帶領探訪台北山群故事與植物拓印；「土生土長」聚焦大稻埕與建國花市等市集文化；「寸土金」則由凌宗魁、何致和等人探討地下空間的文學風景；「水土不服」則透過李時雍、洪愛珠等人連結身體感官與日常食補。此外，還有甘耀明指導的創作工作坊，以及針對學生族群規畫的「青春之土」校園講座。

其中，「國際華文作家」單元今年將邀請剛完成「香港三部曲」的作家馬家輝於5月訪台，其代表作《龍頭鳳尾》曾獲台北國際書展大獎，新作《雙天至尊》則為三部曲寫下終章，文學季期間將安排3場對談，分別由焦元溥、張大春討論當代小說創作，陳蕙慧、楊佳嫻談論香港文學，並由教授梅家玲帶領馬家輝走進校園與學子交流。活動詳詢台北市文化局或台北文學季粉專。

