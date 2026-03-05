自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】國藝會第11屆董監事出爐 彭俊亨出任董事長

2026/03/05 05:30

國藝會第11屆董監事出爐 彭俊亨（左）出任董事長。（國藝會提供）國藝會第11屆董監事出爐 彭俊亨（左）出任董事長。（國藝會提供）

財團法人國家文化藝術基金會於昨（4）日召開第11屆董事會第一次會議，經全體董事互選，由彭俊亨（圖左）出任第11屆董事長。昨日舉辦交接儀式，由第10屆董事長林淇瀁（向陽）（圖右）正式交接予彭俊亨。

彭俊亨現任台灣生活美學基金會董事長，曾任基隆市文化局局長、國藝會執行長、文化部政務次長、文化內容策進院董事長，長期投入文化政策與藝文發展事務。

本屆董監事名單經文化部遴選，涵蓋文學、表演藝術、視覺藝術、數位科技等11類專業領域。包括續聘董事李韻儀、施德玉、陳永賢、黃美娥、蕭新煌、蘇憲法；新聘董事則有于國華、王俊雄、李慧娜、林鶴宜、林正儀、高志尚、范銘如、曾照薰、楊長鎮、蔡崇隆、賴瑛瑛，以及政府機關代表李靜慧、葛葆萱、杜張梅莊。監事部分，由容淑華、黃時中續任；新聘監事則包含林發立、楊其文及羅莉婷。

（文：記者董柏廷、圖：國藝會提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章