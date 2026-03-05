【藝術文化】國藝會第11屆董監事出爐 彭俊亨出任董事長

國藝會第11屆董監事出爐 彭俊亨（左）出任董事長。（國藝會提供）

財團法人國家文化藝術基金會於昨（4）日召開第11屆董事會第一次會議，經全體董事互選，由彭俊亨（圖左）出任第11屆董事長。昨日舉辦交接儀式，由第10屆董事長林淇瀁（向陽）（圖右）正式交接予彭俊亨。

彭俊亨現任台灣生活美學基金會董事長，曾任基隆市文化局局長、國藝會執行長、文化部政務次長、文化內容策進院董事長，長期投入文化政策與藝文發展事務。

請繼續往下閱讀...

本屆董監事名單經文化部遴選，涵蓋文學、表演藝術、視覺藝術、數位科技等11類專業領域。包括續聘董事李韻儀、施德玉、陳永賢、黃美娥、蕭新煌、蘇憲法；新聘董事則有于國華、王俊雄、李慧娜、林鶴宜、林正儀、高志尚、范銘如、曾照薰、楊長鎮、蔡崇隆、賴瑛瑛，以及政府機關代表李靜慧、葛葆萱、杜張梅莊。監事部分，由容淑華、黃時中續任；新聘監事則包含林發立、楊其文及羅莉婷。

（文：記者董柏廷、圖：國藝會提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法