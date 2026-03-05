【自由副刊】 隱匿／最初與最終 － 2之2

圖◎倪韶

◎隱匿 圖◎倪韶

說真的，每送走一隻貓，我都會懷疑下一個會不會是咖哩呢？然而不管每天要吃多少藥，牠還是陪伴著我到了最後。而每次成員改變，牠的個性也會改變，尤其漂漂離世後，牠明顯變活潑了，上廁所後竟然會發出歡呼聲，並輕快地在砂盆四周小跑一段（關節不好無法狂奔）。

而當我身邊只剩下大公貓「樣子」和咖哩的時候，本來不太喜歡樣子的牠，也慢慢接受了。尤其在樣子確診甲亢必須持續服藥時，咖哩便以資深病號之姿，給予開導。樣子最後那段時間，咖哩更是不時耐心舔舐牠的頭臉，安慰著總是驚恐萬狀的樣子。最驚人的是樣子過世那天，咖哩以高分貝的呼嚕聲充當安魂曲，全程陪伴我和樣子，讓牠在滿滿的愛中離開了人世。那天咖哩的表現，不僅沖淡了哀傷，甚至讓離別得以昇華，那溫柔且堅定的呼嚕聲，真有種連靈魂都得到撫慰的感覺。

請繼續往下閱讀...

我想起某次手術住院，同病房是一對母子，媽媽不停視訊電話，兒子則是半夜打電動大聲吶喊，讓我無法入睡，好不容易捱到出院回家，我疲倦不堪，臥床休息，平常不黏人的咖哩突然走到我身邊，緊靠著我的手臂，並立即展開牠源源不絕的呼嚕，我先是感到皮膚麻麻的，接著便起了滿滿的雞皮疙瘩，雞皮疙瘩就像波浪舞一樣，在身體各部位輪流舞動——我感覺自己就像一顆被丟入溫水裡的發泡錠，一邊發出「啵啵啵」的聲音，一邊慢慢溶化……這狀態實在太舒服了，或許有點類似待在羊水裡吧？我很快落入深沉的睡眠之中，得到了真正的休息——因此在咖哩之後，我深信呼嚕聲對人和貓都具有療效。

當家裡只剩下咖哩之後，牠變得很黏人，彷彿過去的獨立只是把我讓給其他貓似的。可惜的是牠此時的體力已經很差，但我到一樓時牠還是會跟隨，我擔心牠摔倒，密切注意著牠，只見牠專心地一步一步走下長長的階梯，終於到達轉角處時，牠抬頭與我對視，那美麗的綠眼中流露出滿滿的篤定與信任，然後還隱隱地，有種返老還童般的稚氣，以前的文靜也消失無蹤，變得勇於表達意見——那應該是已經不用再顧慮其他貓了，終於可以放飛自我、任性做自己吧？

以前就連手術後打了半天的點滴，牠都能一路忍耐到回家，那時卻連十五分鐘的噴霧都不願忍耐，直接尿在籠子裡……也是直到此時我才回想起來，對呀，咖哩也曾經是飛高走低的暴走族！在關節退化之前，其他貓上不去的書架或櫥櫃上，只有牠若無其事高踞其上，街貓時期，只要看見較高樓層的屋頂上有貓，幾乎都是牠。那時牠的眼神就是這樣帶著野性與霸氣，曾幾何時，因為身體變差，個性也變溫和了，到最後竟然連沙發的高度都要墊階梯讓牠走，而我也忘記牠原來的樣子了。

因為鼻塞而挑食的牠，這時就更任性了，不吃的食物愈來愈多。此時我剛搬來和我媽住沒多久，媽媽的山友和鄰居經常一早送來新鮮魚類，他們會在家裡烹煮與享用早午餐，我就順便把煮熟的肉分給咖哩吃，牠的反應還算可以，特別喜歡鮭魚和蝦，但有時仍會拒吃，檢查結果似乎是有輕微怪味，或者肉質較柴之類的。有天，我發現牠一副相見恨晚的模樣，對著盤中某種灰色魚肉狼吞虎嚥，我連忙問我媽那是什麼肉？我媽也搞不清楚，後來詢問了土豪朋友，才知道那竟然是黑鮪魚！就連我也是第一次吃黑鮪魚呀！每次想起咖哩最後一段日子能享用這樣的美食，心裡頗感欣慰。

然而虛弱的咖哩終於開始貧血了，打過造血針之後，醫生建議可以買鱔魚骨熬湯給牠當做飲用水喝，很有補血的效果。年輕時有大約二十年吃肉邊素的我，雖然因為健康因素恢復吃肉，卻仍然不願親手料理動物的屍體，但此時我還是來到了菜市場，進入始終遠避的魚販區，問過好幾家之後，好不容易才買到手。回家洗淨熬了魚湯，咖哩甚至因為聞到香味而前來察看，然而等魚湯放涼擺在牠面前，牠掉頭就走，一口也不喝。我倒也已經習慣了，完全不氣餒，只是沒想到後來魚湯發揮了功用，我媽剛好拔牙，我用這湯頭煮了鹹粥，她覺得非常美味。

然而每天噴霧兩次，早晚吃藥和保健品，且不停以各種道具清鼻子的日子，終究來到了終點。可能是太常清鼻子，咖哩的鼻頭甚至曾一度潰爛，我嚇得把強力吸鼻器收起來，我想可能是我對於牠的鼻塞症狀太焦慮，反而讓牠受苦了吧？有天早上醒來，驚見牠一邊鼻孔是黃色鼻涕，一邊是血色的，而牠只能艱難地張嘴呼吸……看著牠那厭世的表情，我懷疑這樣人貓都沒有生活品質的日子，真的要持續下去嗎？

然而，當一天的貓奴就得餵一天的藥，此生餵藥次數應該已經破萬的我，突然有天迎來了再也無法將膠囊塞進貓喉嚨裡的一天！就算勉強塞進去也是吐出來——食物、胃液混合著藥的苦味，滿溢的口沫流滿咖哩的嘴臉和胸口，讓牠非常痛苦……我哭了幾次，就毅然決定停藥，也不再去動物醫院做沒完沒了的驗血了——沒想到樣子離世才三個月，我又要陪伴咖哩走最後一段路。

雖然已放棄醫療，卻還是要噴霧，因為即使效果短暫，但只要鼻子稍微疏通，牠就願意吃一點食物。最後一哩路當然是悲傷又煎熬，一方面想要挽留，一方面又不希望牠受苦，且時常猶豫著，是否已到達安樂死的門檻呢？但有時卻也挺快活的，就像榮格對地獄的描述：「最深處的地獄，在於你明白地獄也不是地獄，而是愉快的天堂，不是天堂本身，而是就這方面是天堂，就另一方面則是地獄。」

此時的人貓是前所未有的親近，無論睡或醒，我們總是依偎著，我經常把臉埋在牠身上，享用著最後的貓毛香味和呼嚕聲……有天我親著牠的額頭，滿嘴甜言蜜語，突然，好像有道光穿越而過，我驚訝地望著牠問道：「你、你是不是、其實就是……嘟嘟？」而咖哩則瞇起眼睛，回我以無止境的呼嚕。

接著咖哩重複著樣子的路，不再進食只喝水，經常進入浴室察看水源，直到最後終於無法再喝水了，仍然看著水碗，而即使已到了這階段，牠還是會跟隨我到一樓，我發現牠比平常更加注意我和我媽的動靜，總是目不轉睛地看著我們走來走去，特別是因為牠也很愛我媽。我媽和孫子較疏遠，此時能得到咖哩的愛，好像多了一個貼心的孫女，也很開心。我媽除了使用對貓無毒的油來煎魚蝦之外，蒸鱈魚時竟什麼調味也沒有，只為了能給咖哩吃一點。回想起來，當初把嘟嘟草率送人的責任，我媽也有一份，然而她從那時的不喜歡貓，到後來待咖哩如孫女，改變真的很大。

2025年9月10日，一生潔身自愛從未尿床的咖哩尿了兩次床，我收拾好寢具，在旁守候，很慶幸牠雖然看起來不舒服，但還沒有到痛苦的地步。半夜三點多，咖哩大叫一聲，不慎睡著的我趕緊起來，看見牠在我身邊側躺著，雙眼圓睜、四肢緊繃，在空中踩踏了幾次之後，就離開了——2010年春夏之際出生的愛滋貓，病了七年，在十五歲的秋天離世，相當於人類的七十六歲，而且最後一段時間沒有拖太久，我已經很安慰了。

不知是不是我的錯覺，將咖哩的遺體放進紙箱的時候，我覺得牠臉上彷彿帶著笑意？第二天在寵物安樂園，火化前有一段告別時間，我在強力的燈光下再次細看著牠的臉，仍然覺得牠在微笑……好吧，就算只是嘴角弧度產生的錯覺，那又何妨？我想牠一定是在告訴我，不該過度悲傷，因為在一起的時光很幸福，而且這幸福，是永遠不會消逝的。火化當天的傍晚，回到家不久，在微雨的夕陽底下，升起了一道清晰的虹，以及陪伴在側的，淺淺的霓。

咖哩離開後第七天，我夢見牠了，通常夢中場景和現實絕不相同的我，這次卻像重播一樣，夢見牠在同樣的位置再死一次——我同樣慌亂不堪，咖哩也很不舒服，不同的是，這一次我看得見有種介於氣體和液體之間，或許像雲的東西，試圖從牠體內逸出，先是從側腹冒出大團的雲，但無法順利散開，又回到體內去，掙扎了一會兒，最後才從額頭呈條狀散出，並往天空飛昇而去……慢慢的，牠的形體就消散了，乾乾淨淨的，不留一點痕跡——醒來後我想著，那雲狀物是否就是生命或靈魂呢？我雖然不信教，可多少還是聽說過的，靈魂若是從額頭離開，表示牠要前往好地方了，比如說天堂？過去每隻貓離世，總是會設法捎來一點訊息，好讓我安心，而這一次的訊息，可說是再清晰也不過了，彷彿為了確實傳達給我這個遲鈍又鐵齒之人，夢中編劇不惜洩漏天機，只為了要告訴我，現實中見到的死亡只是表象，實際上這是幸福的生命最終得到的圓滿——無論如何，我真的很感激咖哩的貼心，有貓如此，我是多麼幸福。

就這樣，我這一生和貓作伴的日子，由咖哩畫下了完美的句點。過去我唯一的擔憂是無法照顧貓到最後，因為我照顧貓的方式講好聽是無微不至，實際上就像樣子跟溝通師投訴的那樣：「管太多」了！因此我無法想像把貓留給別人照顧的情景，但現在，我不用再擔心這件事了，心情多少是輕鬆的。然而，失去所有貓的痛楚還是重重地打擊了我，尤其一年又九個月持續照顧三隻病貓累積的疲勞，也在此時向我襲來，好幾天我感覺自己完全沒有力氣，幾乎快要站不起來——總之，往後我是絕對不會再養貓了。

而此時，位於有貓時光的終點處，我想起弘一法師的「悲欣交集／見觀經」。過去我也常想起這個句子，雖然每一次，我在悲欣之際所見的不是《觀無量壽經》，而只是個人的小小悲喜而已，然而這一次的體會，和過去不同。這一次的「悲」，依舊是悲傷的，畢竟在照顧貓的路上有那麼多的疏失、悔恨、遺憾，愧歉的依舊愧歉，從來沒有止息。

但這一次，我格外感受到「欣」的重量，不是歡喜、不是快樂，而是帶著苦澀淚水的欣悅與安慰。因為一路跋涉至此，我真的已經無法做得更好、無法付出更多了，於是，或許近似西蒙．韋伊對如何處置惡的建議一樣，我把「悲」從心底最幽黯的角落，轉移到最明亮、最純粹的區域，而終於得以擁抱了這無法面對的痛苦……雖然和想像中不一樣，但此刻心底的天秤確實達到了平衡，我接受了自己的無能為力。

而這樣的悲欣交集，原來是唯有來到生命終點時，才可能體會的。那就像是渺小人身來到了遼闊的宇宙的邊緣，沒有人知道再往前一步，會是什麼，在僅有過去、沒有未來的此時此刻，悲與欣交集，合而為一，回顧所來之路，我看見的是：在這個世界上，我只有這條路可走，只有遇見貓，毫無保留將自己交出，且為牠們所愛，從中理解生命的美與遺憾，只有經歷過這樣的一生，我才是完整的——原來是這樣的，在地獄中才能看見天堂，而我的業障同時也是，我的福報。

如今，我埋葬的不只是咖哩，也是身為貓奴的我。而為了抵達此刻，我哭過、病過、死過，無數次，而今終於，結束了屬於貓奴的這輩子。接下來，是另一段新生的開始。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法