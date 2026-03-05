自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 鹿鳴／公主病與肥宅貓

2026/03/05 05:30

◎鹿鳴◎鹿鳴

◎鹿鳴

至少在牠的世界裡，公主總是配肥宅。

新居剛落成。公主愛貓，陪牠睡到自然醒，週休七日，煩惱變得很簡單，例如早餐吃牛排還是煎餅、旅遊美照沒拍好、體重多了零點三，喵的。公主也愛肥宅，有了自己的房間、向陽的窗、數不清的衣櫃。肥宅貓弄丟舊毛毯的那天，公主哭了一下午。

從前從前，公主也曾經是社畜，拾獲一隻小浪貓。在老舊的租屋處，她喜歡寫詩，貓負責抓壁虎；她勉強自己抱過一些男人，貓只勉強被她抱；她狠狠地哭鬧過幾場，貓偷偷尿在陌生的西裝上。

喵嗚喵嗚，你能永遠愛我嗎？有些成長來得太突然，她的貓被結紮，喵嗚喵嗚，養我一輩子，貓撒嬌地舔完肉泥，喵嗚喵嗚，愛總是有所代價。多年後沒人記得公主的詩稿，肥宅貓出神地望著枝頭上的小鳥，喵嗚喵嗚。

她是公主，貓是她生的一場病，慢性、沉癮、難以根除。牠是肥宅，她是愛牠的大母貓，彼此馴養，無關浪漫。在大人的童話裡，他們都修剪自己，活成可愛的模樣。●

