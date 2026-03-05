【自由副刊．愛讀書】 《貓生貓世》

《貓生貓世》 陳雪著，木馬文化出版

小說家陳雪（1970-）這回打定主意要寫一則容易入口的故事：如果在雨天，一個孤獨的咖啡店老闆，遇見一隻流浪貓？咖啡男子籠罩於女友離開後留下的空洞與陰鬱，貓則帶著被歷任主人遺棄的傷痕與記憶，小說往返於男子與貓的視角，雙線編織，將敘事的陰面與陽面都坦露，讀者便也隨著人貓互動，毫無意外地跌進甜蜜深淵。只是，小說家面對世間情分聚散，從不手軟。即令超越物種的溝通如此滑順無礙，男子與貓，終究沒能躲開命運殘酷。在陳雪彷彿鋼琴彈鍵般流暢的文字中，情節已非要事，那點點滴滴，永不終止的，既是一個生命對另個生命的體貼、傾訴、關懷，竟也是，當人類可用語言表達思想與情感，卻屢屢遭遇挫敗的對照。於是，這當然也是一則深情的故事。就像後記命中紅心的兩句：「你的貓正如你愛著他那樣愛著你。」「但願我們也可以如愛著貓那樣地愛著自己。」（hello nico）

