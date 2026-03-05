自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《貓生貓世》

2026/03/05 05:30

《貓生貓世》 陳雪著，木馬文化出版《貓生貓世》 陳雪著，木馬文化出版

陳雪著，木馬文化出版

小說家陳雪（1970-）這回打定主意要寫一則容易入口的故事：如果在雨天，一個孤獨的咖啡店老闆，遇見一隻流浪貓？咖啡男子籠罩於女友離開後留下的空洞與陰鬱，貓則帶著被歷任主人遺棄的傷痕與記憶，小說往返於男子與貓的視角，雙線編織，將敘事的陰面與陽面都坦露，讀者便也隨著人貓互動，毫無意外地跌進甜蜜深淵。只是，小說家面對世間情分聚散，從不手軟。即令超越物種的溝通如此滑順無礙，男子與貓，終究沒能躲開命運殘酷。在陳雪彷彿鋼琴彈鍵般流暢的文字中，情節已非要事，那點點滴滴，永不終止的，既是一個生命對另個生命的體貼、傾訴、關懷，竟也是，當人類可用語言表達思想與情感，卻屢屢遭遇挫敗的對照。於是，這當然也是一則深情的故事。就像後記命中紅心的兩句：「你的貓正如你愛著他那樣愛著你。」「但願我們也可以如愛著貓那樣地愛著自己。」（hello nico）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章