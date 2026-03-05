自由電子報
【家庭plus．生活大補帖】與疤痕和解

2026/03/05 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／後莎琳

在我的肚臍下方，有一條長達10公分的疤痕，那是我經歷兩次剖腹產手術的印記。

手術後的疤痕一開始很漂亮，粉紅色淡淡的一條線，是穿比基尼就可以完全遮住的程度。為了不要留疤，我貼了一整年的疤痕貼布，也特別小心避免摩擦到傷口。

只是一年後，疤痕不但沒有變小，還像山脈一樣逐漸隆起，好像時時刻刻提醒著──我已經不再是以前的我。

為了遮掩它，我繼續貼著疤痕貼布，既不想看到、也不願觸碰，彷彿它並不存在。只是，愈是不去面對，疤痕反而愈發刺癢難耐，造成許多困擾。

因緣際會之下，我在網路上看到一個疤痕治療工作坊在徵求疤痕提供者。從沒接觸過疤痕治療的我，抱著姑且一試的心情報名參加。

這是一門專業的疤痕治療課程，邀請外國老師來台教學，吸引三十多位專業治療師報名。除了我以外，還有十多位疤痕提供者，讓學員能實際操作練習。

疤痕治療的手法十分輕柔，治療師一手穩定在疤痕一側，另一手在疤痕另一側，像羽毛般輕柔地刷過皮膚。「這是淋巴引流式的按摩，能幫助疤痕下方的組織恢復流動。」她溫柔地說。

我的任務是「專心去感受」，只要有任何痛、癢的感受，就立刻說出來，因為那些感受代表著疤痕底下仍有未解的結，治療師必須從更遠的地方開始，慢慢疏通，直到能再次靠近疤痕。

治療師的手法溫柔地像在撫摸嬰兒，溫柔得讓我想哭。這條疤痕明明是我孕育兩個生命的見證，我卻嫌棄它、希望它消失，反而是別人更溫柔對待我的身體。

治療師說：「疤痕其實是很有意義的存在，它幫助身體癒合傷口、恢復健康，還承載了許多情緒與記憶。」「疤痕不僅是外觀的問題，它可能深入體內，中斷筋膜連結、阻擋能量傳遞，進而造成身體緊繃與動作受限。若沒有好好治療，疤痕組織會持續增生，讓情況更加惡化。」

那天回家後，我第一次撕下貼布，仔細端詳那道疤痕。它依然存在，卻不再令我難受了，因為我知道，這是象徵勇敢的印記，是我之所以為我的原因。不管疤痕有沒有被撫平，都真心感謝我的身體承受了這麼多的辛苦。

當我選擇不再遮掩、不再抗拒，神奇的是，疤痕竟也不再刺癢了。

那一刻，彷彿聽到身體在對我說：「謝謝妳，終於願意看見我。」

