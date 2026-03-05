自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．四季好食】芥菜 從嫩吃到老

2026/03/05 05:30

不同狀態的芥菜可以變化出非常多的吃法。不同狀態的芥菜可以變化出非常多的吃法。

文、圖／梁瓊白

（火靠）菜是江浙口味的小菜，有季節性，只有這段時間吃得到。（火靠）菜是江浙口味的小菜，有季節性，只有這段時間吃得到。

開春後，冬季的蔬菜就近尾聲了，其中CP值最高的當屬芥菜吧，從嫩株到結球，再到粗桿的芥菜心，長達半年的生長期。

不同狀態的芥菜可以變化出非常多的吃法，例如嫩株時醃雪裡蕻、捲心的芥菜用來醃酸菜、大顆的芥菜煮雞湯；當菜梗愈長愈高、也愈粗壯時，仍是菜攤上的熱門時蔬，削除外皮後，露出細嫩的菜心，煮排骨湯特別好吃，它有蘿蔔所沒有的清香味，先將排骨煮軟了再放入，很快就酥軟，比煮蘿蔔的時間還快，而且回鍋依然保有清甜，味道也比蘿蔔好。

當菜梗繼續粗壯、菜心開始老化的同時，頂上開始長出嫩芽，如果這時採摘那些嫩芽，就是做衝菜最好的原材料。芥菜本身帶有芥末味，愈嫩的味道愈重，長大慢慢擴散成微苦，但經過烹煮，口感會苦後回甘，所以將芥菜煮湯可以稀釋苦味。

炒衝菜的芥菜必須用未開花前的嫩芽，長度大約在15公分左右，愈短愈嗆。洗乾淨、瀝乾水分、切小段，鍋燒熱、不放油、放進去炒就好，炒到完全沒有水分的時候，趁熱裝到沒有油水的罐子裡，封緊、放涼就可以了，非常簡單。吃的時候打開、挾出一些、再拌點麻油就行，入口的芥末味通過鼻腔直嗆腦門，這種口味有人非常喜歡，有人不習慣，不是每個人都吃得來。

當嫩芽再長得粗大些時，就漸漸接近芥菜生長期的尾聲了，必須趕快拔除，然後將菜梗與菜芽分開，一旦開花才拔，菜梗中間已經空心就太老了，頂端的菜芽此時也長得比較粗，芥末味沒那麼重，但是苦味還在，最適合用來做（火靠）菜。

（火靠）菜是江浙口味的小菜，有季節性，只有這段時間吃得到，在餐館可不便宜，自己做實惠多了。只需洗乾淨、切小段、用油炒熟就好，跟一般炒青菜一樣，調味料只用醬油和少許糖，加點水燜軟，（火靠）就是利用火力將湯汁收乾的意思，吃起來微甜帶點苦，是口味非常特殊的青菜吃法。

