藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】回探純粹的身體語彙 雲門舞集偕鄭宗龍雙舞作啟動巡演

2026/03/06 05:30

《一個藍色的地方》是鄭宗龍對內在狀態的一次細緻呈現。（雲門提供）《一個藍色的地方》是鄭宗龍對內在狀態的一次細緻呈現。（雲門提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕做為國家的品牌團隊，雲門舞集每年都有很多次海外巡演，2026年也是。不過，在5、6月前往歐洲巡演之前，雲門將自4月起先啟動上半年的國內巡演，預計以「雙舞作」形式，重現藝術總監鄭宗龍藝術生涯茁壯期的2部關鍵作品：《一個藍色的地方》（Blue Hour）與《來》（Beckoning）。

雲門上半年國內巡演將重現藝術總監鄭宗龍藝術生涯茁壯期的2部關鍵作品。（記者凌美雪攝）雲門上半年國內巡演將重現藝術總監鄭宗龍藝術生涯茁壯期的2部關鍵作品。（記者凌美雪攝）

如今鄭宗龍已是林懷民卸任後接手的雲門大家長，時隔10餘年回探自己的舞作，竟生出一種羨慕感，羨慕自己當年的單純。鄭宗龍說，現在看當時的自己可能有點矬矬的，卻能編出很純粹的作品，「那種珍貴性，是不假外求就已經很飽滿。」

鄭宗龍於2011年獲得獎助金前往紐約研習半年，外地生活的節奏、異鄉孤獨與焦慮，使他開始反覆思考身體如何承載內在感知與所處環境的關係，成為2013年首演的《一個藍色的地方》創作核心。舞作以無聲開場，6個身影在近乎靜止的寂靜裡顫動、偏移，像是停留在夢與醒之間的片刻。隨著大提琴聲響起，藍色光影如呼吸般緩慢擴散。焦躁、孤單與迷惘透過身體展現，當時的舞評形容這齣作品「最能表現六神無主的美感」，深刻呈現人在陌生環境中的失序，是鄭宗龍對孤獨最誠實的告白。

《來》既有色彩斑斕的記憶，也有生命根源生猛的能量。（雲門提供）《來》既有色彩斑斕的記憶，也有生命根源生猛的能量。（雲門提供）

2014年接掌雲門2藝術總監後，鄭宗龍將創作視角轉回台灣民間文化，從小在萬華街頭長大的他，將個體的感知經驗轉化為集體的身體節奏與文化記憶。2015年發表的《來》，將萬華街頭的廟會文化、八家將步伐與陣頭節奏拆解後重新拼貼，舞者在繽紛的燈光中穿梭，鑼鼓與街聲推動身體，像是在進香隊伍中身不由己的靈魂。繽紛的視覺與生猛節奏，正是日後震撼國際的代表作《十三聲》的雛形。

2部作品在形式與氣質上展現了對立的張力，卻共同指向編舞家長年關注的核心：身體如何回應所處的世界。鄭宗龍說，「這2件作品再次演出，可以提醒我自己，舞蹈最核心的還是人的感覺或人的身體。」4月18日起在嘉義、高雄、台北巡演，詳詢OPENTIX。

