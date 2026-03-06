【藝術文化】草率季10週年進駐北藝中心超級大劇院 日本傳奇編輯都築響一現身開講

今年草率季共計650組國內、外創作者齊聚，為歷來規模之最。（草率季提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣規模最大的獨立出版書展「草率季（Taipei Art Book Fair）」，將於3月6日至3月8日迎來10週年，今年首度移師台北表演藝術中心「超級大劇院」擴大舉辦。本屆以「小動作Ctrl+Y」為主題，將劇場空間轉化為一座由雷射光束交織的洞穴，呈現台灣獨立創作與藝術出版的跨域能量。草率季表示，今年參展單位共計650組國內、外創作者，更邀請日本重量級編輯都築響一舉辦講座。

日本編輯都築響一，將於草率季期間來台舉辦講座。（草率季提供）

都築響一曾以《日常東京》、《圈外編輯》等著作聞名世界，長期關注主流視角外的邊緣文化，此次將在現場分享經營電子報《ROADSIDERS’ weekly》與獨立出版的實踐經驗，探討創作者如何在理想與市場間尋得平衡。此外，來自挪威的藝術機構Northing Space與卑爾根藝術書展（Bergen Art Book Fair）主辦單位Pamflett亦受邀參展，並宣布未來將與草率季展開跨國計畫，帶領台灣創作者參與卑爾根藝術書展。

請繼續往下閱讀...

草率季首度進駐北藝中心超級大劇院，邀請藝術家張方禹以雷射光線重構展場空間。（草率季提供）

本次空間規畫由藝術家張方禹透過雷射作品《浸漬的（ ）線Multimmersion：草率10》重構劇場，讓講座與演出得以在聲光交錯的沉浸式環境中進行。同時，展場亦強調「書展做為創作現場」，圖像創作者Hori b. Goode將老車直接開進劇場，並發表10週年限定作品；嗅覺創作單位Äi Äi ILLUM LAB則帶來浸芯行為裝置計畫。現場亦有實驗聲音組合使用機械零件即興演出，將書展從展售場域，延伸為創作隨時隨地發生的實驗室。

草率季指出，台灣時裝設計師江奕勳同名品牌ANGUS CHIANG也將舉辦藝術拍賣會，釋出珍稀樣衣與代表性單品。展期內亦規畫多場工作坊，包含辣妹變身與3D列印造型創作，邀請民眾親自動手參與。10年來透過建立國際藝術書展間的網絡，已讓此處成為亞洲藝術出版與跨域創作的重要交流節點，持續為自由創作提供被看見的舞台。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法