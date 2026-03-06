自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】強化管理與罰則 文化部聯手勞動部提升藝文職安

2026/03/06 05:30

文化部影視及流行音樂產業局長王淑芳（右）與勞動部職業安全衛生署長林毓堂。（文化部提供）文化部影視及流行音樂產業局長王淑芳（右）與勞動部職業安全衛生署長林毓堂。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕藝文展演工作者的職安問題，雖然歷年來有不少討論，但近日仍傳出電視劇拍攝期間發生替身人員從高處墜落的職災事件，使文化部長李遠與勞動部長洪申翰都同表重視，並於昨（5）日跨部會召開「如何提升影視業職場安全衛生研商會議」， 由文化部影視及流行音樂產業局長王淑芳、勞動部職業安全衛生署長林毓堂主持，邀集公協會、業界代表、各縣市政府文化局及勞檢單位等代表出席。

李遠表示，無論如何，「產業發展都不能以犧牲工作者安全為代價」。2部會自2023年起即合作啟動「影視安全檢查專案模式」，推動影視業職災預防指引、契約指導原則、高風險作業檢核表等，並持續透過各類職業安全課程，全面強化影視從業人員職安觀念。很遺憾再次發生職安事件，2部會除加強管理作為，文化部也將透過影視製作補助評選及處罰機制，要求製作單位及電視台等落實。

職安署長林毓堂提出，後續將強化高風險作業事前通報機制，研修職安法規，要求拍攝單位如有從事臨水、水下、動火、爆破及2公尺以上高處作業等，須事先辦理危險作業通報，上傳危害辨識與預防措施資料；並修訂「影視業職業災害預防指引」，增列危險拍攝動作的風險辨識、控制措施及現場安全主管確認程序等。

影視局長王淑芳則指出，目前影視局各類影視製作補助要點皆已明定將「職業安全」列入評選項目，至今已有2個案例因嚴重違反《職業安全衛生法》情節，經評審委員會決議不予補助。文化部將提高補助措施的罰則，不僅將不得申請年度調高為「2至3年」內，不得申請範圍也擴大至影視局各類補助，並請職安署將違反職安法裁罰公文提供給影視局，納入評選重要參考。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章