【藝術文化】強化管理與罰則 文化部聯手勞動部提升藝文職安

〔記者凌美雪／台北報導〕藝文展演工作者的職安問題，雖然歷年來有不少討論，但近日仍傳出電視劇拍攝期間發生替身人員從高處墜落的職災事件，使文化部長李遠與勞動部長洪申翰都同表重視，並於昨（5）日跨部會召開「如何提升影視業職場安全衛生研商會議」， 由文化部影視及流行音樂產業局長王淑芳、勞動部職業安全衛生署長林毓堂主持，邀集公協會、業界代表、各縣市政府文化局及勞檢單位等代表出席。

李遠表示，無論如何，「產業發展都不能以犧牲工作者安全為代價」。2部會自2023年起即合作啟動「影視安全檢查專案模式」，推動影視業職災預防指引、契約指導原則、高風險作業檢核表等，並持續透過各類職業安全課程，全面強化影視從業人員職安觀念。很遺憾再次發生職安事件，2部會除加強管理作為，文化部也將透過影視製作補助評選及處罰機制，要求製作單位及電視台等落實。

職安署長林毓堂提出，後續將強化高風險作業事前通報機制，研修職安法規，要求拍攝單位如有從事臨水、水下、動火、爆破及2公尺以上高處作業等，須事先辦理危險作業通報，上傳危害辨識與預防措施資料；並修訂「影視業職業災害預防指引」，增列危險拍攝動作的風險辨識、控制措施及現場安全主管確認程序等。

影視局長王淑芳則指出，目前影視局各類影視製作補助要點皆已明定將「職業安全」列入評選項目，至今已有2個案例因嚴重違反《職業安全衛生法》情節，經評審委員會決議不予補助。文化部將提高補助措施的罰則，不僅將不得申請年度調高為「2至3年」內，不得申請範圍也擴大至影視局各類補助，並請職安署將違反職安法裁罰公文提供給影視局，納入評選重要參考。

