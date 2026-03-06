【自由副刊】凱莉貝／交接

◎凱莉貝

◎凱莉貝

我的婦產科賴醫師，是個很仔細的人。

內診的動作輕巧，病歷是專屬的手寫健康履歷。我說過的話，他都記得，包括我在哪家公司上班。每次例行檢查，像是在翻看年度回顧，彼此簡單更新近況。

請繼續往下閱讀...

那天頂著鼻音回診，他查了就診紀錄，順口提起我去看診的小兒科許醫師，是他的學弟。兩人曾在同一間醫院服務，算是熟識。

許醫師也是個溫柔的人。前些日子，兒子帶著高燒走進他的診間，因為擔心隔天不能參加幼兒園最後一次成果發表而掉眼淚。身高超過一百八十公分的醫師蹲下來，拍了拍他的背，輕聲說：「好好休息，可以上台的。」

回望這些年，一位照看我的身體，一位陪孩子長大。診間不同，說話的節奏卻很相近，讓生活沿著同一條線，被穩穩地接住，慢慢往前。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法