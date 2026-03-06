自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】凱莉貝／交接

2026/03/06 05:30

◎凱莉貝◎凱莉貝

◎凱莉貝

我的婦產科賴醫師，是個很仔細的人。

內診的動作輕巧，病歷是專屬的手寫健康履歷。我說過的話，他都記得，包括我在哪家公司上班。每次例行檢查，像是在翻看年度回顧，彼此簡單更新近況。

那天頂著鼻音回診，他查了就診紀錄，順口提起我去看診的小兒科許醫師，是他的學弟。兩人曾在同一間醫院服務，算是熟識。

許醫師也是個溫柔的人。前些日子，兒子帶著高燒走進他的診間，因為擔心隔天不能參加幼兒園最後一次成果發表而掉眼淚。身高超過一百八十公分的醫師蹲下來，拍了拍他的背，輕聲說：「好好休息，可以上台的。」

回望這些年，一位照看我的身體，一位陪孩子長大。診間不同，說話的節奏卻很相近，讓生活沿著同一條線，被穩穩地接住，慢慢往前。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章