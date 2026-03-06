【家庭plus．柴米油鹽】家有一老 如甕底的酒

圖／張慰慈

銷假上班，但是年還不算過完，十五燈節前，心還沒收回來，仍在喜慶裡。

除夕的圍爐宴只剩下我和兒子兩人，但是我仍堅持自己下廚做了好幾道菜上桌，輕啜一口我囑咐他帶回的白葡萄酒，心裡惦記著躺在病床上的母親，感覺祖先們也都環繞身邊。

人過中年後，生活中很難只有自己喜好。為家人做菜，下一代的口味多喜歡創新與變化，考驗我們在廚房的智慧展現。

上一代的盼望卻多是考驗記憶，當父母年邁後，總懷念他們小時候奶奶或外婆做的家鄉菜，我也總憑著久遠年幼的印象，揣摩著再加上經驗判斷，希望重新登場的老菜能安慰老父老母的心。這滋味是口裡與心裡雙重的心意。

我的爺爺以前在省政府任公職，所以特別注重家居生活中的每一個起居與應對進退的規矩。小時候家裡吃飯，和我們當今在外用餐一般，儀式感拉滿。總是熱菜上來前，會有幾道小菜先當前菜開場。別小看這些前菜，集合在桌上成了非常有層次的咀嚼滋味，像極了一齣有好演員的劇，每個人將角色扮演得恰如其分，俗語說戲如人生，人生又何嘗不是一場戲呢。我也有幾份口袋菜單，是張家奶奶留下來桌上少不了的滋味。輕巧卻能直搗心房。

爺爺以前常說，宴客時上桌的小菜能看出主人家的品味。食材無需以山珍海味般地張揚顯露，那是後面主菜的事，但是刀工與入口滋味需與餐前酒相容相合，優雅地打開一餐的序曲，才能將整場餐宴導入高潮。這個前導一向功不可沒。

唯有食粥時，小兵也在此時成大將。最後只需在濃淡口味的調度上下功夫，清粥做舞台，甭管誰唱老生或青衣，各守其分，就能唱齣好戲博得滿堂彩。

在寺院，進齋堂用餐稱為「過堂」，取其過而不沾黏之意，吃飯就只是吃飯，心無染著。因此齋堂裡常高懸「食存五觀」的字，藉此提醒大眾，吃飯也是修行。所以齋堂又稱五觀堂，即佛教寺院的「食堂」，是僧眾集體過堂（用齋）的地方。此名稱源於僧侶吃飯時須做的修持，藉由對食物的感恩、反省、節制，將飲食視為修行。五觀為：計功多少（量來處）、忖己德行（全缺）、防心離過（離貪等）、正事良藥（療形枯）、為成道業（受此食）。

兒子很愛聽我講這些典故，他說：「我的朋友說很少在家聽父母說起這些，為什麼您會知道這麼多？」我笑了：「不是每個人都有福氣能與長輩共處，我們都是有福氣的人，都歷經了三代同堂的歲月。」家有一老如有一寶，如甕底的酒香氣逼人，我的老靈魂對這個道理真是深信不疑的。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

