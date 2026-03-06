自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．微幸福案內】生甜點入口 一整個心花開

2026/03/06 05:30

最近很夯的連鎖老舖麵包店的生甜甜圈（圖），剖面的卡士達內餡，感覺可以讓枯乾的生命復活起來。（劉黎兒攝）最近很夯的連鎖老舖麵包店的生甜甜圈（圖），剖面的卡士達內餡，感覺可以讓枯乾的生命復活起來。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

最近很夯的連鎖老舖麵包店的生甜甜圈，剖面的卡士達內餡（圖），感覺可以讓枯乾的生命復活起來。（劉黎兒攝）

日本現在冠上「生」的甜點愈來愈多，只要加上「生」字，價值就翻倍。這些生甜點，也就是「生菓子」，基本上含水分多（40%以上），或是大量使用鮮奶油及新鮮水果等較奢侈的甜點。當下和菓子或洋菓子幾乎非生不可，最常見的就是生乳酪蛋糕、生甜甜圈、生麵包、生年輪蛋糕、生巧克力、生蕨餅、生大福（麻糬）等等，流行到我入口的許多甜點不知不覺都自動變成生菓子！

原本生菓子的「生」除了新鮮外，還表示沒加工、精製的意義，但現在則大多指富含水分，做成比普通更柔軟，強調獨特的風味與口感，如生焦糖，或紅豆餡等添加許多鮮奶油的生銅鑼燒等等。最近日本便利超商的甜點霸主Lawson大量推出了各種和洋生甜點，每件品名上都加了「生」字，價格比非「生」的貴幾成，如「生烤起司蛋糕」或「生巧克力蛋塔」等，乍看有點違和，應該「生」不起來的烤甜點如何變「生」？原來也是添加較多的鮮奶油，讓產品能有流行的「huwatoro（鬆軟濃郁）」感，烤物也會入口即化！

日文的「生」意義非常多，除了生命、生存、生活、人生、一生、誕生、生長、發生之類的「生」之外，有不含雜物而強調自然純粹的「生」，如生絲、生醬油等；也有追求鮮度的「生」，新上市或活蹦蹦的事物稱為「生」；也有相對於熟食的「生」食，因此不成熟的事物做法會被說是「生硬」，因此「生」原本是不柔軟的，而是含水分高後的「生」，才變柔軟的。甚至人本身也就是「生」，如學生、先生、小生等。在日文中隨著造詞不同、讀音不同，「生」一個字就有150種讀音，是日文字讀音最多種的，顯見只要人活著，想要有充實的日子，就需要「生」。「生」這個字本身就是非常複雜、不簡單的，這樣更覺生甜點很不錯，宛如生命泉源！

我最近迷上了進化系甜點的「生甜甜圈」，尤其有家1969年在橫濱元町創業的連鎖麵包店老舖Pompadour的卡士達甜甜圈，不論卡士達或薄薄的皮都柔軟到咬開就隨即融化程度，覺得跟平常吃的甜甜圈是不同境界食物，水分及鮮奶油充分，讓自己過冬枯乾的生命都獲得滋潤了！

